5 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Desarrollo ferroviario
recursos hídricos de la provincia
Automovilismo TC 2000
Canal Esteco
Adopciones en Salta
Gimnasia y Tiro
River Plate
Salta

Tiene 17 años, quiere ser chef y necesita una familia adoptiva que la abrace y le ayude a cumplir sus sueños

Una adolescente de 17 años que vive en un dispositivo de protección en Salta sueña con estudiar Gastronomía y necesita una familia afectiva y estable que la acompañe en su camino a la adultez. Está cursando la secundaria y realiza cursos de formación profesional donde demuestra talento y constancia.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 17:52
FOTO: shutterstock
Tiene 17 años, sueña con convertirse en chef y con poder compartir sus logros con una familia que la acompañe y la abrace en este camino. Vive actualmente en un dispositivo de protección y, mientras avanza con sus estudios secundarios y cursos de gastronomía, busca un hogar que le brinde afecto, estabilidad y guía para seguir construyendo su futuro.

La joven se encuentra en una etapa marcada por el esfuerzo y el deseo de superación, y le encantaría tener un entorno afectivo, estable y contenedor que la guíe en su camino hacia la adultez.

Aquellos que la conocen la describieron como una joven sensible, empática y llena de determinación. Está cursando sus estudios secundarios, pero además está inmersa en cursos de formación profesional en el área gastronómica, donde demuestra mucho talento. Recibe el acompañamiento profesional, que incluye apoyo psicológico y psiquiátrico, orientado a fortalecer su autonomía progresiva en el cumplimiento de sus proyectos personales. De los postulantes se espera que puedan ofrecer el apoyo emocional, la orientación y el sostén que requiere para la construcción de su independencia.

Para recibir mayor información o asesoramiento sobre esta convocatoria pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta al teléfono 0387-4258026 o escribir al correo electrónico [email protected]. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 13. 

Quienes deseen postularse formalmente deberán adjuntar al mail la Ficha de Convocatorias Públicas con todos los datos completos. La misma puede descargarse desde el link: Ficha para postulación a convocatorias públicas de adopción

 

 

