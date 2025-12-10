Salta quedó entre las diez mejores ciudades para vivir en el país, según un nuevo índice de la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de la Facultad de Ciencias Económicas, publicó en 2025 la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades, un estudio que compara el desarrollo estratégico y las condiciones de vida de los diez principales conglomerados urbanos del país a partir de un análisis integral de dimensiones políticas, económicas, sociales, ambientales, tecnológicas e institucionales. En este relevamiento, que busca determinar cuáles son las mejores ciudades para vivir y medir su grado de planificación y sostenibilidad, Salta obtuvo 2,85 puntos sobre 5 y se ubicó en el octavo lugar, mostrando además una mejora respecto del año anterior.

Qué se evaluó para definir el ranking

El índice está construido sobre cinco dimensiones centrales: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Cada una de ellas se desagrega en 31 variables específicas y estas, a su vez, en 159 indicadores que permiten medir con precisión desde el funcionamiento administrativo de una ciudad hasta la calidad del espacio público, el nivel de digitalización, la movilidad, el acceso a servicios, el desempeño ambiental y el dinamismo económico. El objetivo, según detalló Omar Quiroga —responsable del Centro de Ciudades Inteligentes—, es ofrecer un diagnóstico profundo que permita delinear políticas públicas innovadoras y agendas urbanas basadas en evidencia.

El desempeño de Salta: una mejora sostenida en un contexto competitivo

Con una calificación de 2,85, Salta se posicionó por encima de Mar del Plata (2,74) y Resistencia (2,54), y quedó apenas por debajo de Santa Fe y San Juan, ambas con 2,98. Si bien la ciudad no integra el top five, la medición subraya que Salta mostró una mejora importante respecto a 2024, principalmente en aspectos vinculados a la gestión institucional, el ordenamiento estratégico y la incorporación de herramientas tecnológicas para la atención ciudadana. La UBA destaca que estas mejoras son parte de un proceso de fortalecimiento de la planificación urbana y del crecimiento en variables relacionadas con el ambiente y la innovación.

Un análisis comparativo frente a otras capitales

Ocho de las diez ciudades evaluadas son capitales provinciales, lo que revela el peso político, administrativo y social de los centros urbanos seleccionados. En este contexto, Salta compitió con conglomerados de escala similar y también con ciudades de mayor población e infraestructura como Mendoza, Córdoba y Rosario, que integran los primeros lugares del ranking. La capital tucumana —que creció de manera notable en su dimensión político institucional— también evidenció cómo la planificación estratégica puede modificar el rendimiento de una ciudad en pocos años. La mejora salteña, aunque más moderada, sigue esa misma lógica: avanzar en sostenibilidad, gestión y desarrollo tecnológico.

Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, el podio de 2026

El ranking volvió a ubicar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el primer puesto, con 3,65 puntos. Mendoza (3,34) y Córdoba (3,25) completaron el podio, mientras que San Miguel de Tucumán y Rosario cerraron el top five. Estas ciudades mantuvieron un buen desempeño general, reafirmando tendencias ya registradas en la edición anterior. En términos globales, todas las ciudades del estudio mejoraron 0,06 puntos en promedio, lo que refleja avances progresivos en materia de planificación urbana y políticas públicas.

Qué significa este índice para la planificación futura en Salta

De acuerdo con la UBA, el objetivo del índice es convertirse en un indicador sólido que permita medir la sostenibilidad urbana y sentar las bases de futuras estrategias de Smart Cities. Para Salta, esto implica contar con un diagnóstico técnico que evidencia tanto sus avances como los desafíos pendientes: fortalecer la infraestructura tecnológica, mejorar el desarrollo económico local, optimizar procesos administrativos y profundizar políticas ambientales que acompañen el crecimiento urbano. La medición, más que un ranking, funciona como una hoja de ruta para consolidar una ciudad moderna, eficiente y sostenible.