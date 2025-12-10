PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
10 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

DDHH
Raúl Méndez
Corte de Justicia de Salta
Tartagal
Copa Argentina
Liga Profesional 2026
Turismo
Seleccion Argentina
Bolivia
Clima en Salta
DDHH
Raúl Méndez
Corte de Justicia de Salta
Tartagal
Copa Argentina
Liga Profesional 2026
Turismo
Seleccion Argentina
Bolivia
Clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Clima en Salta: hay alerta por tormentas y se viene un finde para meterse a la pileta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para la Capital y varios departamentos del Valle de Lerma por la llegada de tormentas. Se espera un fin de semana con temperaturas elevadas y condiciones inestables.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 17:58
Foto: Pablo Yapura
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El tiempo en la ciudad de Salta y alrededores volverá a mostrar su faceta más inestable en las próximas jornadas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este jueves una jornada calurosa, con una temperatura máxima estimada en 30° y alta probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche.

Notas Relacionadas

El organismo nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que abarca a Salta Capital, Cerrillos, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma. Según el reporte, podría registrarse caída de granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que alcanzarían los 80 km/h. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de que sean superados en sectores puntuales", dice el informe.

Para el viernes, seguirá vigente el alerta amarillo, lo que indica que las tormentas podrían repetirse durante toda la jornada. La máxima prevista será de 28°, en un día marcado por la humedad y la inestabilidad constante.

El tiempo del sábado y domingo

El sábado mostrará un repunte térmico, con una máxima pronosticada de 31°, ambiente caluroso y nuevamente chances de lluvias, especialmente hacia la noche. Aunque no se descartan chaparrones dispersos, el mayor foco de inestabilidad se concentraría sobre el cierre del día.

El domingo, en tanto, será el día más caluroso del fin de semana, con una temperatura que podría alcanzar los 32°C, ideal para actividades al aire libre y en la pileta. No obstante, existe una baja probabilidad de lluvias durante la tarde-noche, por lo que el cierre del fin de semana también puede traer alguna precipitación aislada.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD