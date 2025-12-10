Provincia propuso un bono de $180.000 para estatales: cómo se pagaría y qué incluye el nuevo cronograma

El Gobierno de la Provincia continúa las reuniones de las mesas salariales con los representantes sindicales de los distintos sectores estatales, en el marco de la aprobación del Presupuesto Provincial 2026. En ese sentdo, dio conocer un bono de $180.000 destinado a los trabajadores estatales. Según lo planteado ante los gremios, el refuerzo extraordinario se abonará en dos cuotas de $90.000: la primera en enero y la segunda en febrero. La medida busca acompañar los ingresos durante los primeros meses del año y reforzar la capacidad de compra de los empleados públicos en un contexto económico complejo.

Esquema de pagos quincenales

El Ejecutivo provincial ratificó la continuidad del sistema de desembolsos quincenales, una modalidad que permite que los trabajadores reciban ingresos cada 15 días. En este cronograma, el Gobierno anunció que el medio aguinaldo se pagará el 16 de diciembre, mientras que los días 30 y 31 de diciembre se acreditará el salario de diciembre, que llegará con el incremento del 5% acordado en la paritaria de julio. Para sostener este esquema, también se dispuso adelantar el sueldo de enero, que se pagará el 30 y 31 del mismo mes, garantizando así un flujo estable de ingresos durante el verano.

Los objetivos detrás de la propuesta

Desde el Gobierno se destacó que la propuesta busca cuidar el empleo, sostener la actividad económica provincial, garantizar la prestación de servicios esenciales y brindar previsibilidad a las familias que dependen del ingreso estatal. El esquema quincenal y el pago del bono apuntan a evitar caídas en el poder adquisitivo, especialmente durante un período de fuerte presión inflacionaria y reacomodamiento financiero.

Reunión en Casa de Gobierno y continuidad del diálogo

El encuentro tuvo lugar en Casa de Gobierno y contó con la participación del ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el ministro de Salud, Federico Mangione; la ministra de Educación, Cristina Fiore; el coordinador Administrativo de Gobierno, Nicolás Demitrópulos; y la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo. También participaron representantes gremiales de los distintos sectores estatales, quienes recibieron los detalles del cronograma y los montos.

Lo que se discutirá en las próximas semanas

La mesa salarial continuará la semana próxima y volverá a reunirse en febrero, cuando se analizará el acuerdo salarial definitivo para 2026. Los sindicatos evaluarán ahora la oferta en sus bases.

Un cronograma que se articula con el Presupuesto 2026

Toda la propuesta salarial se enmarca en la implementación del Presupuesto Provincial 2026, recientemente aprobado, que define los recursos y prioridades del año próximo. El Gobierno aseguró que el esquema de pagos quincenales, sumado al bono extraordinario, constituye una estrategia para transitar los primeros meses del año con mayor estabilidad financiera tanto para el Estado como para los trabajadores.