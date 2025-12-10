El IPS cumplió con el pago al Círculo Médico en el plazo acordado y ratifica su compromiso administrativo

El Instituto Provincial de Salud de Salta anunció que en la jornada de este miércoles se realizó el pago correspondiente al Círculo Médico de Salta, cumpliendo en tiempo y forma con el cronograma acordado entre ambas instituciones.

Desde la obra social provincial señalaron que este paso reafirma el compromiso asumido con sus afiliados y prestadores, en un contexto donde la regularidad de las transferencias y la estabilidad administrativa resultan claves para la continuidad de los servicios.

“El IPS mantiene su compromiso permanente con la normalización administrativa, la responsabilidad financiera y el sostenimiento de las prestaciones médicas para todos los afiliados”, indicaron a través del comunicado oficial. Asimismo, subrayaron que se trabaja para fortalecer la previsibilidad y la transparencia en cada una de las etapas del proceso administrativo.

La institución destacó que seguirá avanzando en medidas que consoliden la relación con los distintos prestadores del sistema de salud, buscando asegurar la atención sin interrupciones para la comunidad salteña.

Conflicto superado

El conflicto entre el IPS y el Círculo Médico comenzó a destrabarse tras una reunión clave encabezada por el Gobierno provincial, en la que participaron ministros del gabinete, el síndico de la provincia y autoridades del sector salud.

En relación al nuevo convenio, uno de los principales puntos planteados por el Círculo Médico es la modernización del acuerdo vigente, que data del año 2004. Se trata de un convenio marco al que hay que actualizar incorporando nuevas prácticas médicas, agilizando los sistemas de autorización y estableciendo mejores condiciones para los afiliados.

Plazos y controles

Otro de los aspectos centrales es la modificación de los plazos de pago. Actualmente, el IPS abona con demoras cercanas a los 90 días y desde el Círculo plantean reducir esos tiempos para dar mayor previsibilidad a los profesionales, que hoy se ven obligados a trabajar con retrasos significativos en sus ingresos.

Por su parte, el IPS propuso un convenio con fuertes controles, sanciones y nuevas reglas para ordenar el sistema. Básicamente plantea una serie de modificaciones estructurales que apuntan a mayor control, auditoría compartida, nuevas sanciones, actualización tecnológica y un ordenamiento normativo que hasta ahora estaba disperso o no se cumplía.