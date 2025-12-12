PUBLICIDAD

Clases en Salta
expo moda cerrillos
UNSa
Desalojos
Entrevista a Sebastián Barrios
allanamientos en la afa
Homicidio en Cachi
Seguridad
Caso Marina Jiménez
Clases en Salta
Salta

Calendario escolar 2026: las clases comienzan el 2 de marzo en Salta

El receso escolar de invierno será entre el 13 y el 24 de julio. Y el cierre del ciclo lectivo el año que viene será el 18 de diciembre.
Viernes, 12 de diciembre de 2025 13:50
El Ministerio de Educación y Cultura dio a conocer el Calendario Escolar 2026 que regirá la organización del ciclo lectivo del próximo año. De esta manera, el primer día de clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario, de gestión pública y privada, está programado para el 2 de marzo y el cierre para el 18 de diciembre.

Por otra parte, se informa que las vacaciones de invierno serán entre el 13 y el 24 de julio. El Ministerio de Educación y Cultura informa que el Calendario Escolar 2026 fue elaborado en el marco de la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 508/25.

