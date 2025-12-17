VIDEO. Vecinos de Los Pinos 2 rescataron a una familia de patos

En el barrio Los Pinos 2, ubicado en la zona oeste de la ciudad, un grupo de vecinos protagonizó un curioso rescate al encontrar a una pata con seis crías en el tanque de agua de una vivienda.

Emilce Arias, subsecretaria de Gestión Ambiental, comentó que la intervención se realizó tras un llamado al área de Educación Ambiental. “Al llegar al lugar, constatamos que la pata y sus crías se encontraban en buen estado, pero era necesario garantizar su seguridad. Nos encargamos de trasladarlas para ubicarlas en su hábitat natural o, si fuera necesario, en una reserva”, explicó Arias.

El vecino Franco Molina Castillo, quien fue uno de los primeros en detectar la presencia de la familia de patos, relató que había observado a la madre en la zona del tanque de agua hace unos tres meses, pero no pensó que se quedaría tanto tiempo. “Nos sorprendió verla aparecer con sus seis crías en los jardines. Decidimos resguardarlas hasta que llegara la Municipalidad para hacer un traslado seguro”, expresó Molina Castillo.

Agradecido por la colaboración vecinal, la Municipalidad destacó la importancia de que los ciudadanos se involucren en el bienestar animal. En casos como este, los vecinos pueden hacer sus alertas llamando al 105, al 147 o utilizando la APP Muni Salta.