PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
19 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Robótica
expo moda cerrillos
Escuela técnica
gripe H3N2
Conicet
Gobierno de Salta
Droga y narcotráfico
Clima en Salta
papa noel
Robótica
expo moda cerrillos
Escuela técnica
gripe H3N2
Conicet
Gobierno de Salta
Droga y narcotráfico
Clima en Salta
papa noel

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

¡Papá Noel llega a Villa Chartas para recolectar las cartitas de los chicos!

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el espíritu festivo se siente en cada rincón de la ciudad.
Viernes, 19 de diciembre de 2025 18:38
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

A tan solo unos días de la Nochebuena, Papá Noel de Villa Chartas abrió las puertas de su "trono" en la esquina de Coronel Moldes y Frías para recibir a los pequeños con sus cartas llenas de sueños y deseos. Este evento se ha convertido en un clásico navideño en la zona desde 2010, cuando comenzó como una pequeña movida en San Luis y se extendió a este barrio.

Notas Relacionadas

"Hace muchos años que venimos realizando este acto con mucho cariño. La idea es regalarles una sonrisa a los chicos y mantener viva la ilusión de la Navidad", comentó Papá Noel.

La cita será este sábado y domingo, de 11 a 15 y de 18 a 21. Los niños podrán acercarse con sus cartitas y también dejar sus dibujos para un Papá Noel muy especial, que no solo les dará un abrazo, sino que también compartirá golosinas y pequeños obsequios.

Repartir espíritu navideño a las familias

El propio Papá Noel, a pesar de su lucha contra el cáncer, se muestra siempre dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para los más pequeños. "A pesar de las adversidades, siempre estoy aquí porque lo que más me llena es ver la alegría de los chicos", relató, emocionado, en una entrevista con El Tribuno.

Y como cada Navidad, Papá Noel tiene una historia especial para contar. Recientemente, recordó con cariño el momento en que una niña le pidió, en su carta, que sus padres, separados, se reunieran para las fiestas. "Fue un milagro, como me dijeron los padres. Ese año, los tres estuvieron juntos", relató con una sonrisa. Historias como estas son las que lo motivan a seguir con esta hermosa tradición.

¡Navidad en el corazón de Villa Chartas!

Aquellos que deseen colaborar con golosinas pueden hacerlo dejando sus aportes en el lugar o llamando al número 3875 23 77 46.

“La Navidad es para todos, y este año, más que nunca, necesitamos mantener viva esa esperanza y amor que solo los niños nos pueden dar”, concluyó Papá Noel.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD