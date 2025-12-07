El grupo de 20 a 29 años encabeza los casos de VIH en Salta

Salta registró 148 nuevos diagnósticos de VIH durante el primer semestre de 2025, según informó el Ministerio de Salud Pública. El 66 por ciento de los casos corresponde a hombres y la mayor concentración se observa en personas jóvenes: 52 diagnósticos pertenecen al grupo de entre 20 y 29 años y 37 al de entre 30 y 39. Estos dos segmentos representan más del 60 por ciento del total registrado en la provincia.

En general, el 91 por ciento de los diagnósticos confirmados en Salta se sitúa entre los 20 y los 59 años, lo que reafirma la presencia del virus en población adulta joven. A nivel nacional, el último Boletín Epidemiológico reporta que alrededor de 141 mil personas viven con VIH en el país y que cada año se suman cerca de 5300 nuevos diagnósticos.

Con estos datos como contexto, el Ministerio de Salud recordó la importancia del testeo y del diagnóstico temprano, en el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/sida que se conmemora cada 1 de diciembre desde 1988. Las autoridades remarcaron que el test rápido es gratuito, voluntario y confidencial, y está disponible en hospitales y centros de salud de toda la provincia. También señalaron que más del 98 por ciento de los contagios se producen por relaciones sexuales sin protección y que el acceso a preservativos en el sistema público continúa siendo una de las herramientas fundamentales para reducir nuevas infecciones.

Para acompañar las acciones de prevención, la provincia llevó adelante una amplia agenda de testeos y consejería en distintos puntos de Salta Capital y del interior.

En la capital se realizaron actividades en la sede del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales y en los hospitales Materno Infantil, Del Milagro, Arturo Oñativia, Papa Francisco y Miguel Ragone. Además, se organizaron jornadas de información y pruebas rápidas en centros de salud de los barrios Limache, María Esther, 20 de Junio, Constitución, Villa Las Rosas, 9 de Julio, Autódromo, Floresta, Mirador, Sanidad, La Isla, Pinares, El Tribuno, Santa Ana I, San Remo, Palacios, San Luis y Esmeralda.

En el interior provincial se replicaron actividades similares en Colonia Santa Rosa, Embarcación, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Tartagal, Urundel, Cafayate, Cerrillos, Chicoana, El Carril, Guachipas, Iruya, Molinos, Rosario de Lerma, Metán, El Quebrachal, Apolinario Saravia y Rosario de la Frontera. Todas las jornadas incluyeron información sobre prevención, asesoramiento personalizado y acceso al test rápido.