20°
7 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Coronel Moldes
Javier Milei
Rosario de Lerma
Torneo de Los Barrios
Autos de Colección
Ciclo lectivo 2026
Corredor bioceánico
Enfermos de VIH en Salta
General Güemes
Reyes Magos
Salta

Se buscan 142 Reyes Magos para llevar alegría a pueblos

La Fundación UNIR lanzó la 11° edición de su campaña navideña con el objetivo de reunir regalos.
Domingo, 07 de diciembre de 2025 01:43
La Fundación UNIR lanzó la 11° edición de su tradicional campaña navideña con el objetivo de reunir regalos para los niños de cinco escuelas rurales de los Valles Calchaquíes. "Ver la emoción de los chicos y cómo abrazan sus regalos es algo que te queda para siempre. Es un gesto simple que cambia vidas", asegura Nano Escudero, presidente de la organización.

Una vez más, UNIR convoca a padrinos y madrinas de toda la provincia a sumarse a la iniciativa "Buscamos 142 Reyes Magos". Este año la campaña vuelve a crecer: además de acompañar a los estudiantes de la Escuela Rural 4596 de Isonza, la Escuela Albergue del Milagro en Amblayo, Finca El Toro y Cardones, se incorporan por primera vez los niños de la Escuela de San Antonio, en Animaná.

La fundación trabaja desde hace años en esta región y mantiene un vínculo directo con cada familia y cada comunidad educativa. Esa cercanía le permite conocer a cada niño por su nombre, su edad y sus intereses, lo que garantiza que los regalos sean realmente pensados para ellos. Las maestras y los directivos colaboran con sugerencias, y cada padrino recibe la información necesaria para elegir un obsequio adecuado. Además, cada paquete incluye una carta escrita por quienes deciden acompañar al pequeño: un detalle que suele emocionar y que, en muchos casos, consolida una relación que se repite año tras año.

Los interesados pueden comunicarse al 387-15-6855266 o ingresar a www.fundacionunir.com.ar

 

