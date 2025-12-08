VIDEO. La Plaza 9 de Julio se iluminó con el tradicional encendido del Árbol de Navidad

La Navidad comenzó a sentirse con fuerza en la ciudad de Salta, especialmente en la Plaza 9 de Julio, donde esta noche se realizó el tradicional encendido del Árbol y las luces navideñas. Como cada 8 de diciembre, la ceremonia convocó a familias, grupos de amigos y visitantes que se acercaron para compartir uno de los rituales más esperados del año.

Entre los presentes estuvo Magdalena, una de las niñas que siguió con atención la cuenta regresiva. Contó que también armó su arbolito en casa y que vive estas fechas “con mucha alegría, en familia y con amigos”.

La música acompañó la celebración gracias a la Banda 25 de Mayo (orquesta municipal), que animó la velada, y al Estudio Coral Arsis, que aportó un clima especial con sus interpretaciones.

Daiana, quien asistió junto a sus dos hijas, aseguró que en su hogar “siempre tienen espíritu navideño” y que por eso llegaron temprano para no perderse nada. “Pasar en familia es lo que deseo siempre”, expresó.

Patricia, que llevó a sus nietas, destacó la importancia de compartir estas fechas: “La unión familiar es lo más valioso. Pido bendiciones para mis hijos, sobre todo salud”.

Se encendió el Árbol de Navidad en la Plaza 9 de Julio. Foto: Pablo Yapura

El momento del encendido estuvo cargado de emoción. Cuando la estructura montada por personal de Lusal comenzó a brillar con luces verdes, la plaza estalló en aplausos y exclamaciones de alegría.

“Me gusta ver tanta gente disfrutando. En casa ya armamos el arbolito”, dijo por su parte el intendente Emiliano Durand, quien también participó de la ceremonia.

Con el encendido de las luces, la ciudad abre formalmente la temporada navideña y la Plaza 9 de Julio vuelve a convertirse en uno de los puntos de encuentro más emblemáticos para disfrutar el espíritu de estas fiestas.