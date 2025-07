"Salta tiene un ecosistema muy bueno para la economía del conocimiento"

El ministro de economía, Roberto Dib Ashur, afirmó que Salta ya es un polo exportador de economía del conocimiento. Destacó que la provincia cuenta con un ecosistema sólido, articulado entre universidades, empresas y gobierno, que permite formar talentos locales para competir en el mundo. "Ya tenemos instalada una de las mejores empresas del mundo en Salta y estamos exportando conocimiento desde aquí", dijo el funcionario, quien también remarcó que "la inteligencia artificial ya es una herramienta de uso diario" y destacó su implementación en educación, finanzas y controles de transporte. También avanzó con las apuestas que realiza el Gobierno provincial: "Venimos con una agenda profunda en economía del conocimiento". Y concluyó. "Nuestra meta es una provincia más segura, moderna y conectada".

¿Cómo está trabajando la provincia en materia de economía del conocimiento?

Esta semana tuvimos una gran noticia, porque abrió la oficina de Accenture en Salta, una de las empresas más grandes de consultoría y de economía del conocimiento del mundo. Ya tiene 125 personas profesionales que trabajan en la empresa y esperan llegar a los 300 dentro de poco tiempo. Está ahora en San Lorenzo Chico. Eso hemos logrado también con la presidenta de la empresa en Argentina, Sofía Vago, que vino acá a Salta. La conocimos en otra oportunidad, en un viaje que hemos tenido a Stanford. Y en ese momento hablamos de la posibilidad que vengan. Y hoy es una realidad, está instalada en Salta, brindando servicios, no solamente para los salteños, sino para exportar desde nuestra provincia. Obviamente, estaba el Secretario de Economía y Conocimiento de la Nación, Santiago Corbelanes. Y obviamente las universidades nuestras, y empresas.

¿Qué otras acciones se hacen desde el sector público?

Nosotros seguimos avanzando con UPATECO y abriendo polos tecnológicos en distintos lugares de la provincia. Sé que interesa el de acá, el de San Lorenzo. Ahora vamos a abrir, a estrenar la obra en el de Mosconi, en el de Vaqueros, Orán. Ahora vamos a Cafayate la semana que viene, para seguir con las obras de ampliación, que ya empezaron sus actividades en Cafayate. Y así seguimos multiplicando distintas acciones de formación, pero concretamente ya tenemos instalada una empresa de las mejores del mundo acá en Salta. Así que me parece que es un hecho extraordinario. Seguimos trabajando con el BID, con el polo tecnológico, con la biofábrica, con la internacionalización de los chicos, mandando chicos a distintas partes del mundo, a Dinamarca, a Sudáfrica. Ahora vamos a Naciones Unidas, justamente con un grupo de 10 jóvenes. Yo estoy invitado como orador, ya por segundo año, en esto de la internacionalización y la agenda global de nuestros jóvenes.

Después tenemos un evento de gaming dentro de unos días también en el Centro de Convenciones, donde somos y ayudamos a los chicos que lo están organizando. Hay cerca de 2.000 chicos desarrollando este proyecto, yendo para adelante también. Tenemos eventos de robótica, justo ahora tengo reuniones con EducaBot, que es una empresa que está haciendo formación intensiva de robótica en nuestras escuelas nuestras: en Anta, ahora Vaqueros y en otros lugares más. Venimos con una agenda de verdad profunda en todo lo que es economía y conocimiento y los salteños estamos siendo referentes del norte y nos están eligiendo, por suerte, las empresas.

La idea es exportar tecnología del conocimiento...

Ya la exportamos, ya lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo en distintas ramas. Economía y conocimiento básicamente tiene que ver con cuestiones de lo que llamamos la tecnología en general. Nosotros lo conocemos y es más fácil de entenderlo

cuando hablás de cuestiones vinculadas a lo que diría la gente mayor, a la computación, a la programación, al desarrollo, ese tipo de cuestiones, pero economía y conocimiento básicamente es conocimiento que le agrega valor a cualquier vertical de la economía. Entonces, con el conocimiento de las personas y que se pueda vender a través de una computadora o a través de un laboratorio, etc. Nosotros, para darte ejemplo, en Salta ya hay empresas nuestras que usan robótica para un tambo o con biotecnología clonan plantas para hacer bananas u otras empresas que van utilizando distintas tecnologías para darle mayor productividad a sus procesos de logística, etc. Todo eso es economía del conocimiento en sí misma. Entonces nosotros venimos a ayudar y a formar, ahora está el tema del cannabis medicinal, donde también se involucra la economía del conocimiento, por darte distintos temas donde Salta está yendo para adelante, más allá de la robótica, más allá de la programación pura y dura, más allá de lo que hacen desarrollo de videojuegos y ese tipo de cuestiones. La verdad que Salta también está haciendo astronomía y dentro de los proyectos de astronomía utiliza la economía del conocimiento y energía renovable. En cada uno de esos sectores estamos avanzando y Salta tiene muy buen ecosistema.

Esto es la distinta rama de economía del conocimiento vinculada con sus investigadoras, universidades y empresas, que hace que florezcan uno al lado del otro. Así que seguimos con una agenda muy grande.

¿Y cómo avanzan en esa agenda el conocimiento?

A mí me toca ser el vicepresidente del Consejo Federal de Economía y Conocimiento y estuvimos con el presidente, que es el secretario de Economía y Conocimiento de Nación, dependiente del Ministro de Economía. Así que estamos trabajando con ellos y, por ejemplo, nosotros vamos a aplicar en los puestos de control de economía y conocimiento.

¿Y cómo es eso?

Vos llegás con un camión (a un control), nosotros por los distintos sistemas detectamos la patente, la cara del chofer, con un QR sacamos tu información sobre tu carga y tu cuestión impositiva, te escaneamos el camión y te pesamos. Todo eso entra a una Big Data y nosotros, a partir de los distintos puestos que estamos teniendo, vamos a poder saber la trazabilidad, por dónde anda cada camión, qué carga lleva, por dónde entra, por dónde sale, etcétera, para hacer una provincia más segura. Y el lunes 7 de julio vamos a inaugurar una balanza y estamos trabajando con un puesto de control enorme en Salvador Massa y estamos hoy, en el mismo momento, con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo para dotarnos de tecnología para los puestos de control.

En cada sector del gobierno hay una área de modernización, pero nosotros particularmente con Rentas de la Provincia estamos trabajando en esto.

¿Y quieren expandirlo a todos los otros ministerios?

Sí, educación también está trabajando y nosotros coordinamos con ellos también. La Secretaría de Economía y Conocimiento, depende del Ministerio de Economía, coordina con educación muchas cosas. El tema de, por ejemplo, los mundiales de robóticos donde mandamos a nuestros jóvenes que ya fueron a Francia, a Países Bajos, a Turquía, a Panamá, a Ecuador, a Brasil a México. Sí lo hacemos con educación, la mayoría de ellos. Entonces, porque tenemos jóvenes nuestros que trabajan, y con las universidades también. Entonces, las tres universidades, la UNSA, la Católica y la UNESCO, las tres. Vamos para adelante.

Y en este contexto también entra a jugar la Inteligencia Artificial...

Nosotros ya lo usamos, ya lo uso para mi trabajo a diario. En nuestro equipo, de Economía, la está usando casi todos. O por lo menos, los profesionales que estamos trabajando en el mismo entorno, utilizamos todo. Inteligencia artificial es una herramienta como si fuese internet o como si fuese el e-mail. Claro, es un asistente más perfecto, digamos. Sí, es una herramienta, una herramienta más. Nosotros, cuando no teníamos WhatsApp, no sabíamos que había que usarlo. Ahora ya lo usamos, y en inteligencia artificial pasa lo mismo. Ahora, después cada uno profundiza de acuerdo a lo que se dedique, Pero, por ejemplo, para hacer estudios, análisis, legislación comparada, presentaciones, la usamos siempre. Yo, hasta para dar clase, utilizo la inteligencia artificial. Ya no hay forma de no, porque perdés muchas profundidades si no la usas.