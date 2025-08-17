¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Día del Niño: colectivo gratis y actividades gratuitas

Los chicos hasta 12 años podran viajar gratis en Saeta desde las 8 a la 20. En el Teleférico se entregarán 600 pases también para menores de 12.
Domingo, 17 de agosto de 2025 09:00
Este domingo 17 de agosto, entre las 8 y las 20, los chicos de hasta 12 años podrán viajar gratis en colectivos SAETA de toda el área Metropolitana.

La medida que está enmarcada en el Día de las Infancias, tiene como fin favorecer la concurrencia y participación de los menores en las distintas actividades organizadas para los niños ese día.

Como cada año podrán viajar gratis únicamente chicos de hasta 12 años de edad, los que deberán estar acompañados por un mayor responsable que sí abonará el boleto.

En el Teleférico, a partir de las 8.30, se va a entregar  600 tickets para los niños. Tanto en la base de las góndolas como en el cerro San Bernardo habrá payasos y sorteos de juguetes

Los tickets serán para niños y niñas de hasta 12 años; por cabina subirán entre 4 y 5 chicos, acompañados de un mayor.

Festejos en La Merced

Este domingo, La Merced se convertirá en el punto de encuentro para los amantes de la cultura asiática. Desde las 16:30 hasta las 20:00, en el Cristo de la Hermandad, se realizará el Asia Cultural Fest, una propuesta gratuita pensada para disfrutar en familia y con amigos.

El evento contará con una variada agenda de actividades que incluyen presentaciones de K-Pop, muestras de anime, stands de gastronomía, accesorios y expresiones culturales de diferentes países del continente. Además, habrá espacio para los fanáticos del cosplay, quienes podrán mostrar sus mejores caracterizaciones.

Con entrada libre y gratuita, la cita promete ser una tarde única para acercarse a las tradiciones, la música y la creatividad del mundo asiático en un ambiente festivo y participativo.

Temas de la nota

