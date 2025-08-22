El clima en Salta: después del Zonda y con alerta hasta la medianoche, así seguirá el tiempo el fin de semana

Tras una jornada marcada por el viento Zonda y sus complicaciones, el clima en la capital salteña comenzó a cambiar este viernes por la noche con el ingreso de un frente frío que ya se hizo sentir en la temperatura: a las 20 horas el termómetro marcaba 22°, luego de una máxima de 35° registrada a las 16. ¿Qué dijo el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno? Enterate en la nota.

Pese al descenso térmico, el Servicio Meteorológico mantiene vigente un alerta amarilla por vientos del sector sur, con intensidades que van de 35 a 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h entre las 18 y la medianoche. "Durante la madrugada los vientos podrían continuar, aunque por ahora sin alerta vigente después de las 00".

El viento Zonda otra vez afectó a cientos de salteños y hubo incendios. W. Echazú

Cómo estará el fin de semana

El pronóstico anticipa un fin de semana fresco:

El sábado "con una mínima de 4° y máxima de 14°, con cielo parcialmente nublado", indicó Escobar y añadió que el domingo "habrá una mínima de 0° y máxima de 15°, con cielo algo nublado".

Para el inicio de la próxima semana se esperan condiciones más agradables, con máximas en torno a los 22° y mañanas muy frías: 2° el lunes, 3° a 4° el martes y entre 4° y 5° el miércoles.



