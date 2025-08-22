PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
22 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Franja de Gaza
Copa Mundial 2026
Causa Vialidad
Independiente
Incendio en Villa Los Sauces
cerrillos
El clima en Salta
El clima en Salta
Liga Profesional Argentina
Franja de Gaza
Copa Mundial 2026
Causa Vialidad
Independiente
Incendio en Villa Los Sauces
cerrillos
El clima en Salta
El clima en Salta
Liga Profesional Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El clima en Salta: después del Zonda y con alerta hasta la medianoche, así seguirá el tiempo el fin de semana

El ingreso de un frente frío ya se hizo sentir en la temperatura: a las 20 horas el termómetro marcaba 22°, luego de una máxima de 35° registrada a las 16.
Viernes, 22 de agosto de 2025 22:06
Bomberos combaten el fuego en San Luis. W. Echazú
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Tras una jornada marcada por el viento Zonda y sus complicaciones, el clima en la capital salteña comenzó a cambiar este viernes por la noche con el ingreso de un frente frío que ya se hizo sentir en la temperatura: a las 20 horas el termómetro marcaba 22°, luego de una máxima de 35° registrada a las 16. ¿Qué dijo el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno? Enterate en la nota.

Notas Relacionadas

Pese al descenso térmico, el Servicio Meteorológico mantiene vigente un alerta amarilla por vientos del sector sur, con intensidades que van de 35 a 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h entre las 18 y la medianoche. "Durante la madrugada los vientos podrían continuar, aunque por ahora sin alerta vigente después de las 00".

El viento Zonda otra vez afectó a cientos de salteños y hubo incendios. W. Echazú

Cómo estará el fin de semana

El pronóstico anticipa un fin de semana fresco:

El sábado "con una mínima de 4° y máxima de 14°, con cielo parcialmente nublado", indicó Escobar y añadió que el domingo "habrá una mínima de 0° y máxima de 15°, con cielo algo nublado".

Para el inicio de la próxima semana se esperan condiciones más agradables, con máximas en torno a los 22° y mañanas muy frías: 2° el lunes, 3° a 4° el martes y entre 4° y 5° el miércoles.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD