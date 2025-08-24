Instituto de Salta está presente en la Feria Potencia Tartagal

inicia sesión o regístrate.
Del 22 al 24 de agosto, el Instituto de Salta participó en Potencia – Livingroom de Emprendedores, un encuentro nacional que reunió a referentes del ecosistema emprendedor en el complejo municipal de Tartagal. Nuestra presencia fue una apuesta concreta al desarrollo local, al talento emergente y a la construcción de vínculos que fortalecen el tejido productivo de la provincia.
Como institución aseguradora, entendemos que emprender es también una forma de cuidar: cuidar una idea, una familia, un futuro. Por eso, estar presentes en Potencia fue una forma de acercar nuestro propósito a quienes están dando sus primeros pasos o consolidando sus proyectos. Nos comprometemos a cuidar lo que más querés, acompañándote siempre con respeto, cercanía y humanidad.
Durante las tres jornadas, nuestro stand fue un espacio de encuentro. Allí se jugó, se conversó y se asesoró. Brindamos información sobre nuestras soluciones en salud, vida y sepelio, pensadas para proteger lo que realmente importa: el bienestar de las personas que están detrás de cada emprendimiento.
Porque emprender no solo implica invertir en un negocio, sino también en uno mismo y en quienes nos rodean. En ese sentido, nuestros productos acompañan el recorrido personal y familiar de quienes se animan a crear, crecer y transformar.
Potencia Tartagal nos permitió compartir experiencias, escuchar nuevas voces y acercar nuestra propuesta de valor a una comunidad que se mueve con pasión y propósito. Desde el Instituto de Salta, celebramos estos espacios que impulsan el desarrollo y nos invitan a seguir construyendo confianza, protección y cercanía.
Con la presencia de más de 400 emprendedores de 26 municipios y 10.000 personas, Tartagal vivió el viernes la euforia de Destino Potencia. En la sexta edición de la feria.