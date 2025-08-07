Con una gran fiesta familiar, el mercado San Miguel inaugura su anexo en el pasaje Miramar

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y vecinas a participar del evento inaugural del anexo del mercado San Miguel, ubicado en Pasaje Miramar 433. La actividad se llevará a cabo el sábado 9 de agosto, desde las 14 hasta las 20, con una programación pensada para toda la familia.

El nuevo espacio ya se encuentra funcionando a pleno, luego del traslado de la totalidad de los puesteros afectados por el incendio ocurrido el pasado 6 de noviembre. El anexo, que alberga los tradicionales puestos del mercado, operará de forma provisoria mientras avanzan las obras de reconstrucción del edificio central.

Durante la jornada de inauguración habrá espectáculos musicales en vivo, sorteos, promociones especiales en los distintos puestos y la participación de agrupaciones carnestolendas, que aportarán color y alegría al evento. La organización está a cargo del mercado San Miguel y de la Fundación Innovación.

“La idea es pasar una tarde amena con todos los salteños para que conozcan esta nueva alternativa ubicada en el pasaje Miramar 433. Los puesteros están haciendo un gran esfuerzo para acercar descuentos a las familias y dar a conocer este nuevo lugar que funcionará mientras dure la reconstrucción del mercado”, expresó Emilio Gutiérrez, interventor del mercado San Miguel.

Desde el municipio se invita a todas las familias a sumarse al encuentro, apoyar a los comerciantes locales y disfrutar de una jornada diferente en este nuevo punto de encuentro del centro salteño.

