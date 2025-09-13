Saltapor y Lineac marcan el rumbo del steel framing

n un escenario económico nacional marcado por la incertidumbre, la industria salteña demuestra que con innovación, valor agregado y compromiso se puede trazar un camino sólido hacia el crecimiento. Saltapor y su unidad productiva Lineac se posicionan como actores clave del norte argentino, con proyectos que trascienden fronteras y fortalecen la cadena de valor local.

"El agregado de valor no es sólo al producto en sí, sino a toda la cadena necesaria para lograrlo, con la mano de obra que eso genera. La industria es un motor de trabajo, de desarrollo y gran generadora de valor agregado tanto para Salta como para el país", afirma Martín Míguez Ruiz, gerente general de Saltapor y Lineac, en diálogo con El Tribuno.

Saltapor nació hace más de 38 años como una empresa constructora que rápidamente se consolidó en el mercado regional. A lo largo de estas décadas, la firma se mantuvo en permanente innovación, sumando tecnología y nuevos procesos.

La creación de Lineac fue un paso decisivo en esa historia. "Antes los perfiles los comprábamos en Buenos Aires, pero por una cuestión de tiempo y de demanda decidimos empezar a fabricarlos. Así surge Lineac, como una integración de Saltapor hacia su matriz de proveedores", explica Míguez. Esa decisión estratégica no solo permitió mejorar la eficiencia propia, sino que también abrió la posibilidad de abastecer al mercado regional con productos fabricados en Salta bajo estándares internacionales.

Lineac, pionera en steel framing

Hoy, Lineac es la principal fábrica procesadora de perfiles de acero galvanizado del norte de Argentina. Gracias a su vínculo con Ternium —la única productora nacional de acero galvanizado— la empresa garantiza el suministro de insumos de primera calidad para la fabricación de perfiles.

Entre sus productos se destacan los perfiles galvanizados PGC y PGU, elaborados en chapa de acero ZAR 250/Z275 conformada en frío, todos certificados bajo normas IRAM-IAS U 500 y 243. Este respaldo técnico garantiza resistencia, durabilidad y seguridad estructural, brindando confianza a arquitectos, ingenieros y desarrolladores en cada obra. "El cliente encuentra un perfil fabricado 100% en Salta con normas de calidad internacional. Nuestros productos están certificados, lo cual asegura que cumplen con todos los estándares necesarios. Además, fabricamos a medida, lo que optimiza tiempos y costos al momento de ejecutar una obra", subraya Míguez.

El sistema de steel framing con encastre que desarrolla la compañía representa una verdadera revolución en términos de eficiencia, ya que permite reducir significativamente los tiempos de construcción y disminuir costos de mano de obra al eliminar procesos húmedos como los revoques gruesos y finos. Sus estructuras son más rígidas y duraderas, con una vida útil estimada en 300 años, y ofrecen un excelente aislamiento térmico y acústico, clave para el confort y la eficiencia energética.

De la pandemia a la minería

En sus inicios, Lineac tuvo un papel clave durante la pandemia, participando en la construcción de módulos sanitarios y la ampliación de hospitales, cuando la rapidez era esencial. Hoy, los grandes desafíos llegan de la mano de la minería. "Saltapor, junto a otro grupo empresario, conformó una UTE que ganó la construcción del campamento minero de Río Tinto. Eso nos tiene muy ocupados, porque todos los módulos se fabrican con perfiles Lineac. Es un desafío enorme y una muestra de la confianza que genera nuestro trabajo", destaca Míguez.

Además, la compañía se consolida como un aliado estratégico para obras residenciales, comerciales, institucionales y mineras que buscan velocidad, precisión y sustentabilidad, ofreciendo soluciones completas que van más allá del perfil: desde la ingeniería y los materiales hasta la mano de obra o el contratista necesario para concretar el proyecto integral. "El cliente no busca solo un perfil, busca una solución constructiva. Escuchando entendemos qué quiere y podemos ofrecerle la mejor solución. No se trata solo de vender un perfil, sino de acompañar en el desarrollo de su obra de principio a fin", explica Míguez.