Incendio de pastizales en la zona oeste: una gran columna de humo se ve a la distiancia

Un incendio de pastizales se desató este jueves por la tarde en la zona oeste de la ciudad de Salta, en un sector de lo que sería el campo militar.

Vecinos del área reportaron a este medio la presencia de una gran columna de humo y manifestaron su preocupación por la posible expansión del fuego.

El incendio se registra a la altura de la avenida Circunvalación, que conecta con la avenida Perón con el norte de la ciudad.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro y no se informaron heridos.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos, quienes desplegaron equipos para contener el avance de las llamas.