Salta lanza su Primer Festival Nacional de Destrezas Gauchas y Campeonato del Asador

Este martes se presentó en la Sociedad Rural Salteña el 1.er Festival Nacional de Destrezas Gauchas, que se desarrollará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre junto con el Campeonato del Asador “Sabores del Norte Argentino”. La conferencia de prensa reunió a autoridades provinciales, artesanos, chefs y representantes del gauchaje, quienes convocaron a salteños y turistas a participar.

La chef Norma Azar destacó que habrá un espacio para mostrar el trabajo de los creadores locales. Se convocó a todos los artesanos que se están sumando día a día. Es una buena oportunidad para que hagan valer sus trabajos, mostrar acá y recibirlos. Va a haber un sector de artesanos en la parte de un costado. No queden afuera”, dijo.

Por su parte, la chef Luly López Arias subrayó la importancia de sumar la gastronomía al encuentro:

“Es el momento de poner a Salta en la palestra en lo que es nuestras tradiciones y mostrar un poco lo que hacemos en cuanto también a gastronomía. Por eso es importante que todos los salteños nos acompañen el sábado y domingo, va a haber entrada gratuita y van a poder degustar platos típicos de nuestra región”.

La chef adelantó que el viernes a las 17 en el Mercado Artesanal se realizará un encuentro de camaradería para jurados y equipos del campeonato, con clases magistrales de preparaciones típicas como pozole y tomaticán.

Desde la Asociación de Jinetes de Salta, explicaron que durante el festival se desarrollará la segunda fecha clasificatoria del Campeonato Provincial de Jinetes:

“Nos da la oportunidad de tener la segunda fecha clasificatoria de lo que es el Campeonato Provincial de Jinetes, donde salen los jinetes que van a representarnos a Jesús María. La segunda clasificatoria comienza el domingo a las 15 horas y de allí saldrán seis jinetes preseleccionados”, detalló Juan D´Ambrosio.

El Campeonato del Asador repartirá $1.800.000 en premios entre los tres primeros participantes y será escenario de la elección del jinete que representará a Salta en el Festival de Jesús María, Córdoba. La entrada al festival será gratuita y la inscripción para los concursos estará abierta hasta completar cupos.