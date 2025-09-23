Trump respaldó a Argentina y Caputo adelantó detalles de la reunión en Nueva York

El Ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles sobre su reciente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York. En un encuentro calificado como "emocionante" por Caputo, se discutió el respaldo a las políticas implementadas por el gobierno argentino, destacando la importancia de fortalecer la relación estratégica entre ambos países.

Caputo aseguró que el encuentro no giró en torno a solicitudes por parte de Argentina, explicando que el país considera a Estados Unidos un "aliado estratégico". A pesar de que se discutieron varias iniciativas, el Ministro subrayó que los detalles específicos debían permanecer reservados. "Estamos hablando muchas cosas, pero a ellos les digo no decirlo", afirmó.

El Ministro también indicó que los equipos de trabajo de ambos países ya están colaborando en diversas áreas, y aunque prefirió no adelantar detalles sobre los próximos pasos, reveló que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, realizaría un anuncio próximamente. "Hablamos de una cifra específica", reconoció Caputo, aunque evitó precisar la información.

El apoyo de Trump al gobierno argentino

En relación a la situación económica, Caputo señaló que Trump expresó un fuerte apoyo al gobierno argentino y las medidas tomadas hasta el momento. El Ministro destacó que, aunque no se discutió el precio del dólar ni la situación interna del país, el mandatario estadounidense comprendía las críticas provenientes de sectores de la izquierda y valoraba los esfuerzos del gobierno de Alberto Fernández.

Caputo también mencionó que la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, expresaba su respaldo a través de las redes sociales, y que ya se había programado una reunión con ella para el día siguiente. A pesar de las conversaciones positivas, el Ministro prefirió no adelantar detalles sobre posibles acuerdos económicos.

"Fue realmente algo histórico", concluyó el funcionario.