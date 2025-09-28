VIDEO. Fuga de gas generó pánico entre los vecinos de zona sur

Vecinos de Villa Rebeca y Villa Esmeralda, en la zona sur de la ciudad de Salta, alertaron sobre una pérdida de gas detectada alrededor de las 2 de la madrugada del domingo. Las horas de la noche se volvieron eternas y el fétido e invasivo olor generó gran pánico entre los habitantes de la zona.

Comunicado oficial de Naturgy

Naturgy emitió un comunicado oficial explicando que, aproximadamente a las 22.30 del sábado, un vecino de San Luis dañó accidentalmente una tubería de gas mientras retiraba un árbol en su propiedad.

Según la empresa, un equipo técnico llegó dentro del tiempo reglamentario para emergencias y construyó un bypass o derivación temporal para mantener el suministro de gas en la zona. A las 3 de la madrugada se habilitó completamente el bypass y se controló la fuga, iniciándose excavaciones para reparar el caño.

Durante toda la operación se realizaron mediciones de seguridad para detectar mezclas explosivas, manteniéndose la situación bajo control en todo momento y sin afectar el suministro a otros usuarios de la red.

Prevención y recomendaciones

Naturgy recordó a la comunidad la importancia de comunicarse con la empresa antes de realizar excavaciones al 0800-555-8800 para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de todos.