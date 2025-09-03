Septiembre, llegaría con la primera lluvia, este jueves

El jueves se presentará con cielo mayormente nublado en la ciudad de Salta y alrededores, acompañado de un marcado descenso térmico. De acuerdo con el meteorólogo Edgardo Escobar, la temperatura mínima será de 7°C y la máxima rondará los 13°C, configurando un día fresco en comparación con los registros de la semana anterior.

La probabilidad de lluvias es alta: se estima en un 70% entre media mañana y media tarde, lo que podría traer un respiro en medio de la sequedad que afecta a distintos puntos de la provincia. “Ojalá un poco de agua, tranquila”, expresó un vecino en referencia a la expectativa de que las precipitaciones lleguen sin mayores inconvenientes.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones para la circulación, especialmente durante las horas centrales del día, cuando podrían registrarse chaparrones intermitentes.