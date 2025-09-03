¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13°
3 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Metán
Fisicoculturismo
la buena noticia
Elecciones 2025 en Salta
Lionel Messi
vial
Hernan Ceballos
Clima en Salta
Salta

Septiembre, llegaría con la primera lluvia, este jueves

Septiembre es el mes de los cambios y bien comenzado el mes, ya queda más que evidente. De los 24º C de esta jornada se espera una baja significativa para mañana. 
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 08:59
El jueves se presentará con cielo mayormente nublado en la ciudad de Salta y alrededores, acompañado de un marcado descenso térmico. De acuerdo con el meteorólogo Edgardo Escobar, la temperatura mínima será de 7°C y la máxima rondará los 13°C, configurando un día fresco en comparación con los registros de la semana anterior.

La probabilidad de lluvias es alta: se estima en un 70% entre media mañana y media tarde, lo que podría traer un respiro en medio de la sequedad que afecta a distintos puntos de la provincia. “Ojalá un poco de agua, tranquila”, expresó un vecino en referencia a la expectativa de que las precipitaciones lleguen sin mayores inconvenientes.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones para la circulación, especialmente durante las horas centrales del día, cuando podrían registrarse chaparrones intermitentes.

