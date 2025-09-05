Mercado San Miguel: los precios actualizados de frutas y verduras que buscan los salteños

El Mercado San Miguel, uno de los centros de abastecimiento más importantes de la ciudad, dio a conocer los precios minoristas que se ofrecen en el anexo provisorio del pasaje Miramar 433, donde funcionan más de 220 puestos tras el incendio que afectó al edificio principal en noviembre de 2024.

Los vecinos que se acerquen a este espacio, ubicado entre calles Córdoba y Buenos Aires, podrán encontrar productos frescos con una marcada baja en algunas frutas de estación, aunque también con subas en artículos que empiezan a escasear.

Frutas destacadas

* Frutillas: $6.000 el kilo

* Manzana: $3.000 el kilo

* Mandarina y naranja: $2.000 la docena

* Vergamota: $3.000 la docena

* Banana: $2.000 la docena

* Uvas: entre $8.000 y $10.000 el kilo

* Carambola importada: $10.000

* Durazno: $6.000 el kilo

* Limones: 6 por $1.000

* Higos: 3 por $2.000

* Ananá:$600 el kilo

* Melón: $5.000 el kilo

* Peras: $2.000

Verduras en oferta

* Lechuga: $1.000 la unidad

* Repollo: $2.000 la unidad

* Brócoli: $2.000 a \$2.500 la unidad

* Puerro: $500 la unidad

* Espinaca: $1.500 el atado

* Rabanito: $1.500 el paquete

* Cebolla de verdeo: $2.000 el atado

* Remolacha: $2.000 el paquete

* Apio: $500 la cuarta

* Choclos: 2 por $1.500

* Zapallo: $1.500 el kilo

* Batata: $1.500 el kilo

* Tomate cherry: $1.500 el kilo

* Arvejas: $2.000 el kilo

* Chauchas: $3.000 el kilo

* Zapallitos: $1.500 el kilo

* Zanahoria: $1.000 el kilo

* Berenjena: $1.500 el kilo

* Pimiento verde: $2.000 el kilo

* Pimiento rojo: $3.000 el kilo

* Tomate: $1.000 el kilo

* Pepino: $1.500 el kilo

Horarios

El anexo funciona de lunes a sábados, en horario corrido de 8 a 14 y por la tarde de 17 a 21:30.