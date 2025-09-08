Pamela Calletti: “Lo que pasó en Buenos Aires no se puede trasladar a Salta”

La diputada nacional Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, analizó en diálogo con Radio Salta el resultado de las elecciones legislativas realizadas este domingo y su proyección hacia la votación nacional del 26 de octubre.

Según su visión, el resultado en Buenos Aires marcó un fuerte triunfo de Axel Kicillof sobre La Libertad Avanza, pero aclaró que “no es transferible necesariamente” a otras provincias como Salta, donde el oficialismo provincial compite de manera independiente del kirchnerismo.

“En Buenos Aires hubo una buena estrategia, porque lograron dejar de lado personalismos y armar una conducción fuerte con Kicillof. Eso no ocurre en Salta, donde lamentablemente no se pudo construir una lista de unidad dentro del peronismo”, señaló.

Calletti consideró que en el escenario local se repetirá la lógica de mayo, cuando el frente del gobernador Gustavo Sáenz se impuso frente a los libertarios. “Acá tenemos un sector de centro mucho más fuerte. El kirchnerismo en Salta es mínimo y no logra imponerse sin depender de las decisiones de Buenos Aires”, afirmó.

Las tres "H"

En su análisis nacional, la diputada fue muy crítica con el Gobierno de Javier Milei. Dijo que el oficialismo “vino a combatir la corrupción y terminó quedando marcado por hechos de corrupción”, y lo acusó de carecer de “tres pilares básicos: humildad, humanidad y honestidad”.

También cuestionó las políticas hacia la discapacidad y la educación universitaria y calificó como una “incongruencia” la postura de los legisladores libertarios que, según señaló, “votaron en contra de derechos esenciales y luego viajaron al exterior con fondos públicos”.

Voto castigo

Por último, sostuvo que el resultado del domingo puede leerse como un “voto castigo” al Gobierno nacional y planteó que ese mensaje podría trasladarse a las elecciones de octubre.