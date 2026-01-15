VIDEO. Crece el reclamo vecinal por robos constantes en barrio Grand Bourg

La preocupación crece entre los vecinos del barrio Grand Bourg, quienes denuncian una seguidilla de robos que se repiten desde el año pasado y que, lejos de disminuir, se intensificaron en los últimos meses. Los hechos se registran en distintos horarios y bajo diversas modalidades, incluso a mano armada, pese a la cercanía con la Casa de Gobierno y la existencia de cámaras de seguridad en la zona. Los vecinos y comerciantes aseguran vivir un clima de inseguridad permanente.

“No hay horario y no hay patrullaje”

Osmar Garavano, uno de los vecinos que encabeza el reclamo, explicó que la situación viene siendo advertida desde hace tiempo. “Seguimos con los robos, seguimos haciendo notas. El año pasado hicimos varias y este año la situación continúa igual o peor. No hay horario, los delitos se dan durante todo el día”, sostuvo.

Según detalló, los hechos se registran tanto en barrio Grand Bourg como en sectores aledaños como Las Magdalenas y Las Leñas 2. “Tenemos un patrullaje deficiente. Los pocos efectivos que había fueron trasladados a otras zonas y directamente no existe una presencia policial constante”, remarcó.El vecino señaló además que el cambio de autoridades en la comisaría agravó el problema. “El nuevo comisario es netamente administrativo, no operativo. No hay comunicación con los vecinos y no se está haciendo prevención”, afirmó.

Robos exprés y amenazas con armas blancas

De acuerdo a los testimonios, la modalidad más frecuente es el robo exprés, aunque también se registraron hechos con armas blancas. “Hubo robos con cuchillo, incluso a dos cuadras de la comisaría. A una chica que salía del gimnasio le robaron el celular”, relató Osmar.

Los delincuentes actúan tanto en bicicletas como en motos, generalmente de a dos. “Le roban a cualquiera que se cruzan. No les importan las cámaras ni las alarmas vecinales”, agregó.

El último hecho denunciado ocurrió la noche anterior a esta entrevista. “Desde principios de diciembre, todos los días hay al menos un robo”, aseguró.

Comerciantes atemorizados pese a las cámaras

Ana Alfaro, comerciante de la zona, expresó su temor ante la falta de seguridad, pese a encontrarse a pocos metros de edificios públicos y contar con sistemas de monitoreo. “Estamos a dos pasos de Casa de Gobierno y aun así esto pasa. Hay cámaras, hay monitoreo, pero no alcanza”, señaló.

Entre los hechos más graves mencionó robos reiterados cometidos por una misma persona conocida en el barrio. “Entra, rompe vidrios, abre autos y sale por otra puerta. Todo el mundo lo conoce y sigue robando”, afirmó.“Uno tiene miedo, sobre todo a la noche. Pedimos más seguridad y que se armen estrategias reales para protegernos”, remarcó.

Reclamo formal y pedido de refuerzos

Los vecinos informaron que presentaron una nota formal al secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el pasado 9 de enero, acompañada por firmas del barrio. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron respuesta ni fecha para una reunión.

También reclamaron refuerzos para la Comisaría 16, que recientemente fue elevada de subcomisaría a comisaría. “Deberían enviar al menos 10 efectivos más y eso todavía no ocurrió”, señalaron.

Según indicaron, gran parte del personal actual cumple tareas administrativas o no puede salir a patrullar por distintas razones, lo que reduce significativamente la presencia en las calles.

Pedido de prevención y trabajo en comunidad

“Nos dicen que vayamos a denunciar después del hecho, pero no hay patrullaje previo”, lamentó Osmar.

El reclamo apunta a recuperar el trabajo preventivo y el diálogo con las autoridades para frenar una situación que, aseguran, “ya no se puede vivir más”.

Respuesta oficial de la Policía de Salta

En diálogo con El Tribuno, el director de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, Flavio Peloc, explicó que la zona cuenta con participación activa de los vecinos y que se viene trabajando en el sector desde años anteriores. Indicó que actualmente se encuentra en curso un proceso de reorganización debido al recambio de autoridades policiales.

Peloc señaló que en el área funcionan cámaras de seguridad y que se destinan recursos de distintas áreas operativas, como personal motorizado, bicipolicía, caballería y Policía Vial. Asimismo, informó que la reunión con los vecinos se realizará una vez que finalice el proceso de designación de nuevas autoridades.

Respecto a la recategorización de la dependencia policial, explicó que este cambio implica una ampliación de la jurisdicción y la asignación progresiva de mayores recursos humanos y logísticos. Finalmente, sostuvo que la Policía continuará el diálogo con los vecinos y que se informará sobre la planificación operativa prevista para el año 2026.