La Ciudad se prepara para el carnaval: desentierro, ablande y el regreso de los corsos 2026

El verano en Salta tiene sonidos, colores y gestos que se repiten año tras año, pero que nunca pasan de moda. El carnaval es uno de ellos. Y este 2026, la ciudad volverá a vivirlo a pleno con el regreso de los Corsos de la Ciudad, una celebración que combina ritmo, tradición, cultura popular y participación comunitaria.

El primer gran encuentro será este domingo 18, cuando se realice el tradicional desentierro del carnaval junto al ablande de agrupaciones, una antesala clave para palpitar lo que vendrá. La actividad se desarrollará de 18 a 23 horas, con entrada libre y gratuita, sobre la calle Fernández Molina, arteria colindante al estadio Padre Ernesto Martearena, un punto que ya se volvió referencia para este tipo de encuentros.

El evento marcará el inicio simbólico de la fiesta carnestolenda en la capital y permitirá que el público comience a reencontrarse con las agrupaciones, los sonidos de los tambores, las danzas y los trajes que caracterizan al carnaval salteño. Para muchas comparsas, además, será la oportunidad de ajustar detalles, mostrar avances y volver a sentir el calor del público.

La organización de los Corsos de la Ciudad 2026 cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa y el Ente de Turismo, junto a las asociaciones COMUYCA y Agrupaciones Carnestolendas, responsables de sostener y proyectar esta expresión cultural que convoca a vecinos y visitantes.

Tras el desentierro, el calendario avanzará con los desfiles oficiales, que comenzarán el 24 de enero y se extenderán hasta el 17 de febrero. Las noches de corso se desarrollarán todos los fines de semana, a partir de las 21.30, consolidando un circuito que ya es parte de la agenda cultural del verano salteño.

En cada jornada, el público podrá disfrutar de un espectáculo donde confluyen música en vivo, coreografías, vestuarios coloridos y la energía propia de una fiesta que se vive tanto desde la calle como desde las gradas. Los corsos no solo exhiben el trabajo artístico de las comparsas, sino también el esfuerzo colectivo de barrios, familias y agrupaciones que sostienen esta tradición año tras año.

En cuanto al acceso, la entrada general tendrá un valor de $8.000, mientras que los menores de 6 años ingresarán sin cargo, una medida pensada para favorecer la participación familiar y ampliar el alcance del evento.

Con esta nueva edición, los Corsos de la Ciudad vuelven a posicionarse como una de las celebraciones culturales más esperadas del verano en Salta, combinando identidad, turismo y encuentro social. Un ritual que se renueva cada año, pero que conserva intacto su espíritu festivo y popular.