Gustavo Sáenz supervisó puentes sobre el río Vaqueros

El gobernador Gustavo Sáenz supervisó el avance de la obra de los nuevos puentes sobre el río Vaqueros y su circunvalación, un proyecto considerado estratégico para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito en el área metropolitana, especialmente para los habitantes de Vaqueros y La Caldera, que a diario utilizan este corredor para acceder a la ciudad de Salta. El trabajo lo lleva adelante la Dirección Nacional de Vialidad.

Durante la recorrida, el mandatario remarcó que la continuidad de los trabajos es resultado de las gestiones permanentes que la Provincia mantiene ante los organismos nacionales para garantizar el flujo de fondos y la ejecución de obras prioritarias. En ese marco, sostuvo: "Nuestra prioridad es que las obras que transforman la vida de la gente no se detengan. Por eso, estamos en permanente contacto con Vialidad Nacional, defendiendo las obras comprometidas a los salteños". Sáenz estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, con quien evaluó el estado de avance de los distintos frentes de obra.

Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de los estribos del primer puente, tanto en el margen sur como en el norte del río. Una vez concluidas estas tareas, se avanzará con la colocación de las vigas principales y la posterior ejecución de la losa, pasos fundamentales para completar la estructura y avanzar hacia su habilitación.

El proyecto prevé la construcción de dos nuevos puentes, cada uno con dos carriles por sentido y una longitud aproximada de 120 metros, lo que permitirá duplicar la capacidad de circulación y mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad. En paralelo, el antiguo puente metálico será reubicado aguas abajo y destinado al uso peatonal y ciclista, conservando su valor como infraestructura y adaptándolo a nuevas funciones recreativas y de movilidad sustentable.

Detalles del trabajo

La iniciativa se complementa con la ejecución de cuatro kilómetros de autopista, que se extenderán desde la zona del Quirquincho hasta el río Vaqueros y, desde allí, por la costanera, hasta el puente del río Wierna. Esta traza contará con cantero central, iluminación LED y rotondas, con el objetivo de ordenar el tránsito, facilitar las conexiones con la red vial existente y mejorar la seguridad tanto para vehículos como para peatones y ciclistas, informaron.