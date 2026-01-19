Árboles caídos, postes en riesgo y desagües tapados

La tormenta que azotó la ciudad en las últimas horas dejó al menos 20 incidentes que requirieron la intervención de cuadrillas municipales, principalmente por árboles y ramas caídas, postes con riesgo de derrumbe y desagües obstruidos. Las situaciones fueron reportadas a través de la línea gratuita 105 y atendidas a lo largo de la jornada en diferentes barrios.

La mayor cantidad de llamados estuvo vinculada a la caída de árboles y ramas, con ocho intervenciones, seguida por cuatro casos de postes inclinados o peligrosos. También se registraron tres bocas de tormenta tapadas, un reclamo por restos de poda sin retirar y una obra en la vía pública cuya señalización había sido robada y debió ser repuesta, además de otros tres incidentes de diversa índole.

En paralelo a las respuestas de emergencia, personal municipal realizó tareas preventivas de limpieza de imbornales y desagües pluviales para facilitar el escurrimiento del agua y reducir riesgos ante nuevas lluvias, en un contexto en el que el alerta meteorológico amarillo continúa vigente.

Durante la madrugada de ayer, equipos de la Secretaría de Desarrollo Social desplegaron un operativo de relevamiento y asistencia en la zona sudeste de la ciudad. Cuatro equipos territoriales recorrieron barrios como Villa Costanera, San Justo IV y Ampliación 20 de Junio, con el objetivo de monitorear la situación de familias en condición de vulnerabilidad y brindar contención social.

Más de 55 mm

Las lluvias intensas dejaron más de 55 milímetros acumulados en apenas 24 horas en Salta, según el registro del aeropuerto Martín Miguel de Güemes. El episodio se dio en el marco de una alerta amarilla que luego escaló a naranja. Con esta marca, el total de precipitaciones acumuladas en lo que va del mes alcanzó los 117,7 milímetros, todavía por debajo del promedio histórico de enero, que es de 199,9 mm.. Si se mantiene el ritmo, el mes podría volver a cerrar por encima de la media.