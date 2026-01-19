PUBLICIDAD

Omar Exeni
Ganadería
Clima en Salta
Robo de motos en Salta
Inseguridad en Salta
Pedido de captura
Festejo trágico
Temporal en Salta

La ciudad después de la tormenta: 20 intervenciones, asistencia social y trabajos preventivos en barrios de Salta

Mientras el alerta amarillo continúa vigente, la Municipalidad de Salta desplegó operativos simultáneos para atender emergencias urbanas y reforzar la contención en zonas vulnerables, con cuadrillas en la calle y equipos sociales recorriendo el sudeste capitalino.
Lunes, 19 de enero de 2026 09:24
La lluvia dejó su marca en distintos puntos de la ciudad, pero también puso en marcha una respuesta coordinada que combinó intervenciones rápidas, trabajo preventivo y asistencia social. Tras la tormenta registrada en las últimas horas, la Municipalidad de Salta actuó en 20 incidentes vinculados a riesgos urbanos y avanzó, en paralelo, con un operativo territorial para acompañar a familias expuestas a situaciones de vulnerabilidad.

Desde las primeras precipitaciones, cuadrillas municipales salieron a la calle para atender avisos ingresados a la línea gratuita 105, con acciones destinadas a reducir peligros inmediatos y restablecer condiciones de seguridad en la vía pública. La Subsecretaría de Protección Ciudadana concentró gran parte de las tareas, especialmente en casos de árboles y ramas caídas, estructuras inestables y problemas de drenaje.

El relevamiento oficial detalla que se registraron 8 intervenciones por árboles y ramas caídas, 4 postes peligrosos con riesgo de desplome, 3 bocas de tormenta tapadas, 1 caso de restos de poda sin levantar, 1 obra en la vía pública con señalización robada que debió reponerse y 3 situaciones diversas que requirieron asistencia inmediata. En todos los casos, los equipos trabajaron para minimizar riesgos y normalizar la circulación.

Más allá de las respuestas puntuales, el Municipio sostuvo durante toda la jornada un esquema de tareas preventivas, con limpieza de imbornales y desagües pluviales, una acción clave para evitar anegamientos ante la persistencia de lluvias. Estas tareas se concentraron en sectores críticos, con el objetivo de anticiparse a nuevas precipitaciones.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Social activó desde la madrugada un operativo de relevamiento y contención social en la zona sudeste de la ciudad. Cuatro equipos territoriales recorrieron barrios donde históricamente las lluvias generan mayor impacto, monitoreando la situación de familias en riesgo y vulnerabilidad social.

El trabajo conjunto con Protección Ciudadana permitió realizar recorridas en Villa Costanera, San Justo IV y Ampliación 20 de Junio, donde se evaluaron necesidades inmediatas y se brindó asistencia en los casos que lo requirieron. Durante las primeras horas de la mañana, los equipos continuaron en territorio para sostener el acompañamiento y dar respuesta a nuevas demandas.

Con el alerta amarillo aún vigente, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones preventivas para la población. Entre ellas, evitar arrojar objetos como latas o botellas que puedan obstruir los desagües pluviales, no sacar las bolsas de residuos durante las lluvias y asegurar materiales en obras de construcción, como chapas, ladrillos o tirantes.

También se hizo especial hincapié en la conducción segura. Se aconseja retirar vehículos estacionados en zonas anegables, circular a velocidad reducida, mantener siempre las luces encendidas y extremar las medidas de precaución al volante. La lluvia, recordaron, disminuye la visibilidad y modifica las distancias de frenado, incluso en trayectos habituales.

Ante cualquier emergencia vinculada a inundaciones, árboles caídos u obstrucciones en la vía pública, la Municipalidad recuerda que continúa habilitada la línea gratuita 105, operativa durante las 24 horas para recibir avisos y coordinar la asistencia necesaria.

