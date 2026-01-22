Pago anual de impuestos hasta el 25 de febrero

Hasta el 25 de febrero se encuentra habilitado el Pago Anual de Tributos Municipales 2026, una modalidad que permite a los contribuyentes adelantar sus obligaciones impositivas con importantes beneficios económicos y facilidades de financiación. El programa contempla dos alternativas: pago anual y pago semestral, ambas con posibilidad de abonar en cuotas sin interés.

Quienes opten por el pago anual obtendrán la bonificación de dos meses completos, ya que no deberán abonar los períodos de noviembre y diciembre. En tanto, aquellos que elijan el pago semestral accederán a un descuento del 50% sobre el mes de junio. En ambos casos, se habilita el pago en cuotas sin interés con entidades bancarias adheridas.

Con el sistema Click de Pago del Banco Macro, los contribuyentes pueden abonar de manera virtual a través de la página de Rentas Municipal en 1, 3 y 6 cuotas sin interés. También se encuentra disponible la opción de 9 y 12 cuotas, aunque en este caso con intereses de financiación.

Por su parte, el Banco Hipotecario ofrece el pago en 1 y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, exclusivamente de manera presencial en el Centro Cívico Municipal (CCM), oficinas de Rentas, Delegación San Luis y CIC Unión.

Para facilitar el acceso al sistema digital, en el CCM funcionan tres terminales de autogestión, asistidas por agentes municipales que orientan a los vecinos que deseen realizar el pago online y no estén familiarizados con la página de Rentas.

Además, el pago anual y semestral puede efectuarse en efectivo o con otras tarjetas de crédito, teniendo en cuenta que, en este último caso, se aplicarán intereses según la entidad emisora. Quienes prefieran abonar en efectivo en un solo pago pueden imprimir la boleta y hacerlo en Rapipago o Pago Fácil.