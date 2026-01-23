PUBLICIDAD

Liga Profesional de Fútbol
Tartagal
incendios en chubut
Desapariciones
Siniestro vial
Triangular de verano
Salta Basquet
Especial

“Cuento con vos”: UCASAL celebró el cierre de un proyecto de extensión que impulsa la inclusión social

Un año de actividades artísticas, pedagógicas y lúdicas que fortalecieron la inclusión de jóvenes y adultos con discapacidad y enriquecieron la formación de los estudiantes.
Viernes, 23 de enero de 2026 19:02

En el Centro de Día Fundación Encuentros (Av. Constitución Nacional Nº 3265), se realizó el cierre del Proyecto de Extensión “Cuento con vos: Cuentacuentos, espacios artísticos e inclusión con personas con discapacidad”, una propuesta orientada a fomentar la inclusión social a través de actividades adaptadas y participativas.

A lo largo del año 2025, el proyecto impulsó diversas acciones significativas: sesiones de cuentacuentos para estimular el desarrollo cognitivo y emocional, creación colectiva de relatos, dramatizaciones, actividades de expresión artística, propuestas de estimulación motriz y talleres vinculados al cuidado personal y la educación ambiental.

El proyecto fue dirigido por la Dra. Luisa Salazar, codirigido por la Dra. Adriana Ortiz y coordinado por la Prof. Fernanda Lera. Participaron activamente estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Artes y Ciencias: Guadalupe Argañaraz Lara, Florencia Agostina Miranda, Agustina Lucía Céspedes Cuse, Agustina Celina Ortiz Gallegos, Magdalena Hilary Mejía Quispe, Federico Juárez, Guadalupe Tinte y Fernanda Rivero.

Estas iniciativas no solo generaron espacios de encuentro y creatividad para los participantes, sino que también fortalecieron la formación integral de estudiantes y docentes. La experiencia permitió desarrollar competencias en comunicación inclusiva, diseño de intervenciones adaptadas y trabajo interdisciplinario, reafirmando el compromiso de UCASAL con una educación que impacta en la comunidad.

https://prensa.ucasal.edu.ar/proyecto-inclusion-arte-expresion-trib


 

Temas de la nota

