“Cuento con vos”: UCASAL celebró el cierre de un proyecto de extensión que impulsa la inclusión social

En el Centro de Día Fundación Encuentros (Av. Constitución Nacional Nº 3265), se realizó el cierre del Proyecto de Extensión “Cuento con vos: Cuentacuentos, espacios artísticos e inclusión con personas con discapacidad”, una propuesta orientada a fomentar la inclusión social a través de actividades adaptadas y participativas.

A lo largo del año 2025, el proyecto impulsó diversas acciones significativas: sesiones de cuentacuentos para estimular el desarrollo cognitivo y emocional, creación colectiva de relatos, dramatizaciones, actividades de expresión artística, propuestas de estimulación motriz y talleres vinculados al cuidado personal y la educación ambiental.

El proyecto fue dirigido por la Dra. Luisa Salazar, codirigido por la Dra. Adriana Ortiz y coordinado por la Prof. Fernanda Lera. Participaron activamente estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Artes y Ciencias: Guadalupe Argañaraz Lara, Florencia Agostina Miranda, Agustina Lucía Céspedes Cuse, Agustina Celina Ortiz Gallegos, Magdalena Hilary Mejía Quispe, Federico Juárez, Guadalupe Tinte y Fernanda Rivero.

Estas iniciativas no solo generaron espacios de encuentro y creatividad para los participantes, sino que también fortalecieron la formación integral de estudiantes y docentes. La experiencia permitió desarrollar competencias en comunicación inclusiva, diseño de intervenciones adaptadas y trabajo interdisciplinario, reafirmando el compromiso de UCASAL con una educación que impacta en la comunidad.

https://prensa.ucasal.edu.ar/proyecto-inclusion-arte-expresion-trib



