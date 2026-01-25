PUBLICIDAD

25 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Cortes de luz
Campo Quijano
Matanza
León XIV
Wanda Nara
Francisco Cerúndolo
Javier Milei
Premios Oscar
Clima en Salta
Salta

Clima en Salta: la inestabilidad estará presente en la última semana de enero, conocé el pronóstico

En diálogo con El Tribuno, el meteorólogo Edgardo Escobar detalló que las lluvias se harán presentes durante los próximos días.
Domingo, 25 de enero de 2026 16:17
Foto: Javier Rueda
La última semana de enero se presenta en Salta con temperaturas típicas del verano, lluvias intermitentes y una alerta meteorológica amarilla prevista para el lunes en distintos sectores de los Valles Calchaquíes y del Valle de Lerma. Así lo confirmó el meteorólogo Edgardo Escobar, en diálogo con El Tribuno, al detallar el comportamiento del clima día por día y las condiciones atmosféricas que dominarán la región.

Según el pronóstico, para lo que queda de este domingo se espera una baja probabilidad de precipitaciones y tormentas hacia la tarde y la noche, con una temperatura máxima estimada en 28°C. Mientras que el inicio de la semana llegará con un escenario más inestable.

Para el lunes, se prevé una máxima de 28°C y mínima de 18°C, con alerta meteorológica amarilla vigente desde el mediodía hasta la medianoche por tormentas y precipitaciones. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las áreas alcanzadas por la alerta incluyen los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Foto: Javier Rueda

En estas zonas podrían registrarse tormentas fuertes y, de forma aislada, severas, con granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 20 y 45 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual. En sectores elevados de la cordillera, las precipitaciones podrían darse en forma de granizo o nieve.

El martes, el tiempo seguirá inestable, con 26°C de máxima y 18°C de mínima, y probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche. Para el miércoles, se anticipa una jornada algo más estable, con 27°C de máxima, 18°C de mínima y baja probabilidad de tormentas vespertinas.

El jueves, las temperaturas volverán a subir levemente, con una máxima de 29°C y mínima de 18°C, y baja probabilidad de tormentas durante la noche. En tanto, el viernes cerrará la semana con 28°C de máxima, 18°C de mínima y probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

Foto: Walter Echazu

Consultado sobre la persistencia de las lluvias en la región, Escobar explicó que el escenario responde a un cambio en la dinámica atmosférica: “Un pulso de aire frío tiene que ingresar el lunes por la tarde. Después, va a predominar aire húmedo e inestable durante el resto de la semana”, señaló.

En relación con los eventos climáticos extremos que se registran en Estados Unidos, el meteorólogo llevó tranquilidad y aclaró que no tendrán impacto en Sudamérica: “El estiramiento del vórtice polar está generando el frío extremo en Estados Unidos, pero no afecta a Sudamérica”, afirmó.

