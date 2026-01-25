Clima en Salta: la inestabilidad estará presente en la última semana de enero, conocé el pronóstico

La última semana de enero se presenta en Salta con temperaturas típicas del verano, lluvias intermitentes y una alerta meteorológica amarilla prevista para el lunes en distintos sectores de los Valles Calchaquíes y del Valle de Lerma. Así lo confirmó el meteorólogo Edgardo Escobar, en diálogo con El Tribuno, al detallar el comportamiento del clima día por día y las condiciones atmosféricas que dominarán la región.

Según el pronóstico, para lo que queda de este domingo se espera una baja probabilidad de precipitaciones y tormentas hacia la tarde y la noche, con una temperatura máxima estimada en 28°C. Mientras que el inicio de la semana llegará con un escenario más inestable.

Para el lunes, se prevé una máxima de 28°C y mínima de 18°C, con alerta meteorológica amarilla vigente desde el mediodía hasta la medianoche por tormentas y precipitaciones. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las áreas alcanzadas por la alerta incluyen los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Foto: Javier Rueda

En estas zonas podrían registrarse tormentas fuertes y, de forma aislada, severas, con granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 20 y 45 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual. En sectores elevados de la cordillera, las precipitaciones podrían darse en forma de granizo o nieve.

El martes, el tiempo seguirá inestable, con 26°C de máxima y 18°C de mínima, y probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche. Para el miércoles, se anticipa una jornada algo más estable, con 27°C de máxima, 18°C de mínima y baja probabilidad de tormentas vespertinas.

El jueves, las temperaturas volverán a subir levemente, con una máxima de 29°C y mínima de 18°C, y baja probabilidad de tormentas durante la noche. En tanto, el viernes cerrará la semana con 28°C de máxima, 18°C de mínima y probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

Foto: Walter Echazu

Consultado sobre la persistencia de las lluvias en la región, Escobar explicó que el escenario responde a un cambio en la dinámica atmosférica: “Un pulso de aire frío tiene que ingresar el lunes por la tarde. Después, va a predominar aire húmedo e inestable durante el resto de la semana”, señaló.

En relación con los eventos climáticos extremos que se registran en Estados Unidos, el meteorólogo llevó tranquilidad y aclaró que no tendrán impacto en Sudamérica: “El estiramiento del vórtice polar está generando el frío extremo en Estados Unidos, pero no afecta a Sudamérica”, afirmó.