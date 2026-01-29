Érica Castro Nievas: "No existe un lavadero de Contemax, no se tiran desechos"

Tras la clausura preventiva por la Municipalidad de Salta a la empresa Contemax Group SRL, la concejal Érica Castro Nievas habló sobre el tema. En las actuaciones de la comuna se informó que se detectó el vuelco de desechos en el canal Tinkunaku y en una laguna de zona sudeste, entre otras supuestas irregularidades.

En las últimas horas se hizo pública la clausura que realizó la Municipalidad de Salta a la empresa Contemax. ¿Qué puede decir al respecto?

Primero quiero aclarar mi rol dentro de la empresa. Contemax Group SRL es una empresa familiar. El socio titular es mi padre. Yo soy una de las socias junto con mi hermana, pero desde que asumí la banca como concejal me aparté de la actividad privada para dedicarme de lleno a mi función pública.

Pero la sociedad fue constituida solo por usted y su hermana. ¿Eso es correcto?

No. Eso es información falsa que se viralizó. La sociedad siempre estuvo conformada por mi padre, mi hermana y yo. Lo que sucede es que, como muchas actividades que empiezan de abajo, primero trabajábamos como personas físicas. Con el tiempo, por una cuestión de organización y de poder manejarnos mejor, pasamos a ser persona jurídica y ahí se constituyó formalmente la sociedad.

Entonces, actualmente, ¿el titular de la empresa es su padre?

Exactamente. El socio titular es mi padre.

Hubo inspecciones y que se detectaron irregularidades, entre ellas el funcionamiento de un lavadero, desechos de aceites y vuelcos en el canal Tinkunaku y una laguna de la zona sudeste.

Eso es totalmente falso. Totalmente mentira. Lo que ocurrió fue un megaoperativo que se hizo de la noche a la mañana. Aparecieron más de quince personas en tres vehículos. Primero fueron a un domicilio y después a otro. Llegaron a un depósito de propiedad privada, que es donde mi padre guarda los camiones. No existe un lavadero, no se tiran desechos, no se contamina el canal ni ninguna laguna. Nada de eso es cierto. Tengo grabaciones donde se ve claramente cómo se presentan y cómo actúan.

También circularon imágenes de agua con un color oscuro y un microbasural vinculado a un incendio ocurrido el 1 de agosto. ¿Qué explicación da sobre eso?

Vi una noticia que sinceramente me causó hasta risa por el montaje que hicieron. La imagen corresponde a un contenedor lleno que un cliente nos pidió que retiremos. Es de un domicilio en calle Cuba y tengo autorización del cliente para decirlo. Adjuntan esa foto con imágenes de una laguna y camiones que no son de Contemax. No somos nosotros. Distorsionan todo para que llegue así a la sociedad. Creo fielmente que soy víctima de una persecución política, maliciosa y violenta por parte del intendente Emiliano Durand. Es mi primera gestión. Es la primera vez que participo en política. Nunca antes me pasó algo así. Y no solo me afecta a mí, sino a una familia entera.

Usted mencionó que el acta de infracción no estaba disponible. ¿Qué pasó en el plano administrativo?

Hasta hace media hora (por ayer) estuve en el Tribunal de Faltas y el acta física aún no había llegado. Pese a todo el operativo que hicieron, el acta no estaba. Entonces me dirigí junto con mi padre y una escribana a labrar un acta, porque hay una ordenanza y una ley que establecen que la notificación debe ser inmediata. Eso no ocurrió. En el Tribunal Administrativo de Faltas me dicen una cosa, voy al CCM y me dicen otra. Entonces uno se pregunta: ¿en qué quedamos? Yo no temo nada porque no oculto nada. Me manejo de la manera más transparente posible.

El área que responde a Emilse Arias mandó a decir al relleno sanitario que no podemos ingresar porque estamos clausurados. Aun teniendo camiones con basura y aun teniendo certificado de ingreso al relleno sanitario. Eso sí genera un daño ambiental.

Desde el municipio se informó que la empresa no contaba con CAAM aprobado. ¿Qué ocurrió con ese trámite?

El CAAM se emite una vez que la habilitación está concluida. Lo que pasó fue un problema técnico-administrativo del nomenclador del municipio, que no lograba encuadrar la actividad. Eso generó inconvenientes al gestor y se paralizó el trámite.

¿Mientras tanto podían operar?

Sí. Se había llegado a un acuerdo, incluso con una asociación de bolqueteros, para que mientras se resolvía el CAAM se pudiera ingresar al relleno sanitario. Porque la basura es algo de todos los días.

¿Van a iniciar acciones legales?

Sí. Ya iniciamos acciones por daños y perjuicios por los incendios y ahora también vamos a iniciar por esta situación, incluso contra funcionarios. Hoy estuve en el CCM y no me quisieron recibir.