Falta de obras hídricas, el nudo problemático de las inundaciones en La Caldera

Son 6 la barrios de la zona sur de La Caldera que quedan totalmente aislados cuando se producen las crecidas de los ríos y arroyos. No es un fenómeno de muchos días del año; en realidad solo se ocurren en pocas jornadas, pero las consecuencias se lamentan por mucho tiempo.

El sábado fue una camioneta que se llevó el río Guaranguay. No hubo consecuencias lamentables, pero todos en esa zona saben que en cualquier momento puede suceder una tragedia. Hablamos de arroyos y ríos de rápido crecimiento de caudal como así también sucede con la bajante.

El río que transporta todo el caudal es el homónimo "La Caldera", y es el peligroso, es el que sigue amenazando por buen tiempo a las nuevas urbanizaciones de la localidad.

Fotografía: Javier Rueda.

Es claro que los "puntos críticos" están dados en esas nuevas urbanizaciones, que están fuera del ejido urbano que podría llamarse "histórico" y que ahora son problemas a resolver y las soluciones vienen indefectiblemente de las obras públicas.

Calles intransitables, casas inundadas y los 6 barrios que quedaron aislados por más de 2 días. Para algunos le puede parecer que no es mucho, pero ante una emergencia (que ahora no sucedió) nadie puede entrar o salir.

El tema entonces es a quién le corresponde las soluciones: tienen loteos municipales, ríos de Provincia y hasta una ruta nacional.

Desde Provincia construyeron un badén en donde tenían que hacer un puente. Hablamos de una obra que costó 120 millones de pesos por debajo del lecho del arroyo Guaranguay. Es un río que estás casi todo el año seco, pero que cuando crece forma una barrera insuperable para todos los barrios del sur caldereño. La obra tiene el cartel de la Provincia con expediente 366-16303/25, un plazo de 60 días corridos y como contratista a la Municipalidad de La Caldera.

Para los vecinos del sur "el badén no es la solución"; mucho menos por esa cantidad de millones de pesos.

Las obras que quedan pendientes son las defensas en la zona de Barrio Santiago Apóstol y El Nogalar 4 cuyo convenio de ejecución se firmó, por segunda vez, en octubre de 2024 de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial oportunamente. También quedan pendientes las obras publicadas en el Boletín N° 21314, el día 19 de Septiembre de 2022. El documento dice que las obras son: " encauce en el arroyo Guaranguay, terraplén en el río La Caldera y la descolmatación del puente de ingreso a la localidad, comprendiendo 3 (tres) nuevos ítems: 1) Excavación a máquina, a cielo abierto, para encauzamiento; 2) Terraplenado y encauzamiento, con transporte parcial de material pétreo extraído; y 3) Encauzamiento tipo batea del puente río La Caldera, con retroexcavadora tipo 320". Se destinaron por ese año más de 17 millones de pesos.

En tanto que el Boletín Oficial N° 21812, del día 14 de octubre de 2024, dicta la contratación que "tiene por objeto la ejecución de defensas en un total de 180 ml, en las zonas críticas de la localidad", con un presupuesto oficial de más de 200 millones de pesos.

Las imágenes en video y fotografías, más los testimonios de los vecinos, hacen evidente la falta de las obras. Del lado del intendente Diego Sumbay, fuentes municipales aseguran que "esos loteos son irregulares".

Fotografía: Javier Rueda.

Y eso seguramente es así, pero hay que decir que El Nogalar 1, 2, 3 y 4 son loteos municipales. Los otros son emprendimientos privados y el Potreros de La Caldera es un barrio cerrado. Este último muy cerca del río.

Según el intendente Sumbay, las propiedades de esos barrios "no pagan impuestos municipales". Para el jefe comunal, los emprendimientos privados le piden al Estado asistencia. Eso es verdad, pero alguien tiene que solucionar las condiciones de los vecinos.