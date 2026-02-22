Alertan que en 10 días puede haber un brote de dengue

El ministro de Salud, Federico Mangione, manifestó su "gran preocupación" ante la posibilidad de un brote de dengue en los próximos días y advirtió que el movimiento hacia Bolivia durante el Carnaval podría impactar en la provincia. También alertó por la chikungunya y confirmó que ya se preparan camas y refuerzos en hospitales de frontera.

"Dentro de 10 días, Dios quiera equivocarme, podemos llegar a tener un brote tremendo", sostuvo el ministro en diálogo con diario El Tribuno.

Mangione explicó que el plazo está vinculado al período de incubación del virus. "Bolivia está saturado de dengue y están viniendo. ¿Por qué te digo 10 días? Por el período de incubación. Es gente que fue y volvió para el Carnaval", indicó.

El ministro remarcó que había advertido previamente sobre el riesgo del movimiento fronterizo. "Yo lo dije en todos los medios que no estaba muy de acuerdo con eso", afirmó.

Además del dengue, expresó preocupación por la chikungunya. "En Aguas Blancas tenemos dos casos de chikungunya. Y lo que más me preocupa es que en Santa Cruz de la Sierra hubo muertes por complicaciones", señaló.

Sobre la enfermedad explicó: "La chikungunya la transmite el mismo mosquito (del dengue). La sintomatología es tremenda, el dolor en las articulaciones es terrible. Es como un viejito jorobado, así le dicen". Y agregó: "El tiempo no nos ayuda, estamos pasados por agua. Eso lleva a que los mosquitos crezcan más rápido", advirtió.

En cuanto a la vacunación contra el dengue, confirmó que se continúa aplicando en grupos etarios de 19 a 40 años y que solicitó refuerzos a Nación. "El miércoles me comuniqué con autoridades de Salud de Nación pidiendo un refuerzo de vacunas para los pueblos que limitan con Bolivia", indicó. No obstante, aclaró que la vacuna no es la solución total. "Con solo la vacuna no alcanza, es un grano de arena nada más", sostuvo.

Frente al escenario posible, la Provincia ya comenzó a preparar el sistema sanitario. "En Aguas Blancas vamos a armar 12 camas preparadas. Estoy preparándolo para la guerra para dentro de diez días. Ruego a Dios equivocarme", insistió. También anunció refuerzos en hospitales de frontera y provisión de medicamentos. "El tratamiento es mucho suero y calmantes, así que vamos a reforzar con medicamentos", detalló.

Mangione aseguró que será estricto en la organización de la atención. "Voy a atender solamente a pacientes argentinos, no a extranjeros", anticipó.

Con la advertencia planteada, el ministro dejó en claro que el sistema se prepara para un escenario complejo, marcado por el riesgo epidemiológico, la presión hospitalaria y una situación social que, según sus propias palabras, "no ayuda". Ante esto, Mangione pidió a la gente no automedicarse en caso de tener síntomas como fiebre y si acudir a los centros médicos.

Casos

La semana pasada, Salud informó que en Salta se registran seis casos de chikungunya, de los cuales cuatro se notificaron en el departamento San Martín, con antecedente de viaje a Bolivia. Hasta la fecha, no se tiene confirmados casos de dengue. En este marco, los hospitales de Orán y Salvador Mazza ya se encuentran ejecutando tareas preventivas en territorio.