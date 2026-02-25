No hubo incidentes en el partido de la Copa Argentina disputado en el Martearena

El encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy se disputó ante más de 20 mil personas en el estadio Padre Ernesto Martearena. Hubo 21 demorados, secuestro de droga en controles de ingreso y dos detenidos por venta de entradas apócrifas.

El partido por la Copa Argentina 2026 entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy se desarrolló sin incidentes de relevancia en Salta, en el marco de un amplio operativo de seguridad desplegado por el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de la Provincia. Más de 20 mil espectadores asistieron al estadio Padre Ernesto Martearena.

El dispositivo fue supervisado por el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el jefe de Policía, Diego Bustos; el subjefe Walter Toledo; y el director de Seguridad, Luis Ríos. También fue auditado desde el Centro de Coordinación Operativa, a cargo de Darío Guzmán. En total, trabajaron más de 800 efectivos en un operativo que comenzó el domingo con la venta de entradas y que incluyó controles antes, durante y después del encuentro, además del acompañamiento a simpatizantes y delegaciones.

El operativo contó con el apoyo del Centro de Videovigilancia del Sistema de Emergencias 911 y la instalación de un puesto de seguridad fijo. Se realizaron controles de identidad mediante el sistema Tribuna Segura y se demoró a 21 personas de distintas provincias por tenencia de sustancias prohibidas, contravenciones y admisión.

En los accesos a la Capital, canes antinarcóticos detectaron droga durante inspecciones a colectivos que transportaban simpatizantes. Además, la Dirección de Ciberseguridad intervino ante la venta de entradas apócrifas ofrecidas por redes sociales y detuvo a dos personas oriundas de Buenos Aires vinculadas a la maniobra.

Desde la organización destacaron la capacidad operativa y logística de la provincia para albergar espectáculos deportivos de gran concurrencia. Boca Juniors resultó vencedor del encuentro y avanzó a la siguiente fase del certamen, mientras que desde Torneos señalaron que Salta continúa siendo considerada como sede para futuros partidos de la Copa Argentina durante 2026.