Salta debate cómo competir en industrias de alta exigencia

El próximo jueves 26 de marzo, en la Sala García de la Fundación COPAIPA (Zuviría 291, Salta Capital), se realizará el FORO EJECUTIVO NEXO “Grandes Industrias”, un nuevo espacio de análisis estratégico orientado a empresas que buscan competir y crecer en entornos de alta exigencia.

Organizado por la consultora comercial HELP®, el Foro nace con un objetivo claro: generar un ámbito ejecutivo donde empresarios, directores y responsables técnicos puedan comprender cómo está cambiando el escenario productivo en sectores como minería, energía, agroindustria, infraestructura, servicios e industria.

Bajo el concepto “Un nuevo estándar para el proveedor”, el encuentro analizará cómo está evolucionando el escenario productivo en Argentina y cuáles son los desafíos concretos que hoy enfrentan las empresas que buscan crecer dentro de cadenas de valor cada vez más exigentes. El foco estará puesto en comprender qué demanda actualmente el mercado y cómo prepararse para competir en una etapa marcada por mayor competencia, profesionalización, eficiencia y adaptación estratégica.

La jornada buscará poner en discusión los cambios que ya están redefiniendo el funcionamiento del entramado productivo: la incorporación de nuevas tecnologías en la operación diaria, los nuevos marcos regulatorios y comerciales que condicionan la expansión empresarial, y la creciente exigencia que imponen los grandes proyectos mineros sobre sus cadenas de proveedores.

En este contexto, el Foro propone una pregunta central que atraviesa a todo el ecosistema productivo: qué decisiones deben tomar hoy las empresas para sostenerse y crecer en industrias de alta exigencia.

El Foro contará con la participación confirmada de destacados referentes del ámbito económico y productivo, entre ellos:

El Lic. Omar Alejandro Hadid, especialista en comercialización B2B y director de la consultora HELP®, el Lic. Agustín Dib Ashur, economista especializado en desarrollo productivo y director de la consultora DELTA, la

C.P.N. María del Carmen Lanegrasse, especialista en comercio exterior y directora de la consultora UGE, entre otros disertantes de renombre.

La agenda completa del evento será presentada a partir del lunes 2 de marzo, fecha en la que también se habilitará la venta de entradas con valores promocionales de lanzamiento y cupos limitados.

El FORO EJECUTIVO NEXO no se plantea como un evento masivo ni académico, sino como un espacio ejecutivo orientado a la toma de decisiones, el posicionamiento estratégico y la generación de vínculos empresariales de alto valor dentro del ecosistema productivo regional.

Con esta iniciativa, Salta suma un nuevo ámbito de reflexión estratégica enfocado en fortalecer la competitividad de sus empresas frente a los desafíos y oportunidades que presenta la nueva coyuntura del país y sus grandes motores productivos.