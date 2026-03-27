Duro pronunciamiento de la UNSa contra el libertario Nicolás Arce: lo acusan de “calumnias” y no descartan acciones legales

El conflicto entre el diputado provincial Nicolás Arce y la Universidad Nacional de Salta sumó un nuevo capítulo con un fuerte pronunciamiento institucional desde Tartagal. El Consejo Directivo de la Facultad Regional Multidisciplinar emitió un comunicado en el que cuestiona con dureza las declaraciones del legislador y deja abierta la posibilidad de avanzar con acciones judiciales.

El documento, fechado el 19 de marzo de 2026, fue elaborado por la Comisión de Interpretación y Reglamento y lleva la firma de miembros titulares y suplentes del órgano de gobierno de la unidad académica.

En el texto, el cuerpo académico repudia de manera categórica la postura del diputado. “Repudiamos in limine todos los términos de su propuesta”, señala el pronunciamiento en referencia al planteo de implementar controles sobre docentes de la sede Tartagal.

Uno de los ejes más duros del documento apunta a la legalidad de la iniciativa. Desde la UNSa sostienen que el legislador incurre en una conducta “improcedente” al pretender impulsar medidas de control dentro de una institución de jurisdicción federal, lo que —afirman— excede sus atribuciones como diputado provincial.

Además, califican el planteo como “injustificado”, al advertir que se sustenta en “comentarios” de alumnos sin respaldo de pruebas concretas, lo que —según remarcan— habilita un accionar punitivo sobre situaciones individuales sin garantías.

El pronunciamiento también pone el foco en las consecuencias de esas declaraciones. En uno de los párrafos más contundentes, el Consejo Directivo afirma que el diputado “incurre gravemente en falta de responsabilidad civil”, al generar un “severo daño moral” al cuerpo docente de la institución.

En esa misma línea, advierten que la forma en que fueron expresadas las acusaciones resulta “calumniante e injuriante”, lo que eleva el tono del conflicto y abre un escenario de posibles derivaciones judiciales.

De hecho, el documento es explícito en ese punto: más allá del rechazo institucional, deja abierta la posibilidad de avanzar con denuncias penales individuales o acciones legales que permitan resguardar el buen nombre y el prestigio profesional de docentes e investigadores de la facultad.

Otro de los cuestionamientos apunta al conocimiento del funcionamiento universitario. Desde la Facultad sostienen que Arce evidencia un “profundo desconocimiento” de la organización académica, recordando que existen canales institucionales y representantes democráticamente elegidos para abordar cualquier problemática dentro del ámbito universitario.

También remarcan que situaciones sensibles, como las vinculadas a la salud mental o adicciones, no deben ser expuestas al “escarnio público”, y advierten que el enfoque del legislador contribuye a estigmatizar conductas individuales.

El comunicado además contextualiza el conflicto en un escenario más amplio de tensión con el sistema universitario, al señalar que estas expresiones se dan en medio de un clima de “desprestigio y agravios” hacia las universidades públicas, en un contexto de dificultades presupuestarias y reclamos del sector.

Finalmente, el Consejo Directivo informó que el pronunciamiento será remitido a distintas autoridades, entre ellas la Cámara de Diputados de la Provincia, el Rectorado y el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta, consolidando así una respuesta institucional formal frente a los dichos del legislador.

El caso suma así un nuevo foco de conflicto político y académico en la provincia, con derivaciones que podrían escalar al ámbito judicial en los próximos días.

El pronunciamiento completo del Consejo Directivo de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL

CONSEJO DIRECTIVO.

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.

19/03/2026

PRONUNCIAMIENTO.

Los abajo firmantes, somos miembros Titulares y Suplentes del Consejo Directivo de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal de la U.N.Sa en su carácter de máximo Órgano de gobierno de una Unidad Académica según lo establece el Estatuto de la Universidad en su Título VI, Cap. 1 Artículos 111 y 112. Nos pronunciamos por este medio respecto a la solicitud del Diputado por el Dpto. San Martín de LLA, Nicolás Arce, en la Honorable Cámara Legislativa de la Provincia en su Segunda Sesión ordinaria del día 17/03/2026 y a sus manifestaciones en diferentes medios de comunicación de Salta y Tartagal con posterioridad a su intervención legislativa.

Sobre el particular decimos:

a) Repudiamos in limine todos los términos de su propuesta de emitir una Ley de carácter provincial que obligue a las docentes de esta Facultad a realizar un test que indique su supuesto consumo de estupefacientes. Encontramos que su conducta es: improcedente en tanto excede sus atribuciones como Diputado provincial pedir leyes especiales para aplicar procedimientos de control al interior de una Institución de nivel nacional y de jurisdicción federal, situación esta marcada como improcedente en la Constitución Nacional. Injustificado porque sólo se basa en “comentarios que le hicieron algunos alumnos” pero no presenta pruebas fehacientes alentando de este modo el accionar punitivo sobre conductas particulares, avasallando las garantías individuales no sólo establecidas en la Constitución sino también resguardadas en el Código Penal Civil. Incurre gravemente en falta de Responsabilidad Civil por cuanto, por lo antes expuesto, ocasiona severo daño moral al cuerpo docente, particularmente a las docentes, de la comunidad universitaria de esta Facultad. La liviandad de su proceder deviene en calumniante e injuriante por lo que, más allá de esta presentación institucional queda abierta la posibilidad de acciones de denuncias penales individuales o particulares que resguarden el buen nombre y prestigio profesional de quienes se desempeñan como Docentes e Investigadores en esta Facultad y se ven ultrajados por la conducta del Sr Nicolás Arce amparándose en su rol de Diputado Provincial.

b) Lamentamos el profundo desconocimiento que el Diputado Arce muestra de la organización académico-administrativa ya que los y las estudiantes cuentan con representantes elegidos democráticamente en los Consejos Directivos de Facultades y Sedes y el Consejo Superior, así como en las Escuelas y/o Coordinaciones de cada Carrera que se dicta en esta y en todas las Facultades. Consecuentemente, hay una vía administrativa que es la que se debe seguir para la resolución de cualquier problemática que afecte o interese a los distintos actores de la Comunidad Universitaria en un marco de respeto y observación del debido procedimiento administrativo que están obligadas a seguir.

c) No desconocemos la problemática social y sanitaria que representan las adicciones de diversa índole especialmente entre adolescentes, jóvenes y niños agravadas por la conflictividad económica que atraviesa el país en estos momentos.

d) El proceder del Diputado hace foco en conductas particulares, individuales afectadas por las problemáticas de la salud mental que no tienen que ser objeto de escarnio público con la voluntad de invadir y desprestigiar la integridad personal, agravado por el contexto de espectacularidad mediática que se ha creado para sí mismo con una falsa imagen de garante moral de la comunidad.

e) Inscribimos esta acción en un contexto de creciente desprestigio y agravios a las Universidades Públicas Nacionales y, precisamente en las semanas que se han decidido medidas de fuerza por el incumplimiento de la Ley de Presupuesto Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional; por el elevado porcentaje de desajuste de los haberes de Personal Docente y Nodocente de las Universidades Nacionales respecto de los costos de la Canasta Básica Familiar.

f) Hacemos reserva del derecho a las acciones judiciales que les sean recomendadas a la FRMT en esta circunstancia por el equipo de Asesoría jurídica de la Universidad.

g) Se eleva copia del presente PRONUNCIAMIENTO, previo tratamiento en el Consejo Directivo local a las siguientes instancias: