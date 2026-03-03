Mansfield Minera, con acciones para la cadena de valor

En el marco de su estrategia de desarrollo sostenible y fortalecimiento de la cadena de valor, Mansfield Minera, compañía de Fortuna Mining Corp., llevó adelante el Primer Conversatorio y Premiación Anual de Contratistas, una iniciativa orientada a consolidar vínculos estratégicos con empresas proveedoras y contratistas que forman parte de la operación del Proyecto Lindero.

El encuentro reunió a directivos, equipos técnicos y representantes de empresas contratistas en una jornada de intercambio técnico y reflexión operativa, con foco en la mejora continua, la cultura de seguridad y la eficiencia en los procesos.

Durante el conversatorio se abordaron experiencias vinculadas a la prevención de incidentes, la gestión integral de riesgos y el trabajo colaborativo en entornos de alta exigencia operativa. La compañía destacó especialmente el liderazgo y la capacitación permanente como pilares del desempeño, subrayando que la cultura preventiva es una construcción colectiva que requiere compromiso sostenido.

El espacio permitió compartir buenas prácticas y analizar oportunidades de optimización, reforzando la sinergia entre la operadora y sus contratistas.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la reafirmación del compromiso de Mansfield Minera con el fortalecimiento del compre local y la contratación de mano de obra en las áreas de influencia directa de la operación, particularmente en Tolar Grande y San Antonio de los Cobres.

La empresa puso en valor el rol estratégico que cumplen los proveedores locales dentro del entramado productivo del Proyecto Lindero, destacando que el desarrollo de estas capacidades forma parte de una estrategia de largo plazo basada en la confianza, la transparencia y la eficiencia operativa.

En este sentido, la compañía ratificó su política de consolidar relaciones sostenibles en el tiempo, promoviendo oportunidades para empresas regionales y fomentando la integración productiva en la provincia.

El encuentro incluyó una instancia de premiación destinada a reconocer el desempeño destacado de contratistas en 3 categorías.