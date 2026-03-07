En lo que va del año ya se registraron 1687 casos de gripe en Salta

La vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de Salta registró 275 nuevos casos de síndrome gripal en la última semana, lo que eleva a 1687 el total de contagios en lo que va del año en la provincia.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica correspondiente a la semana epidemiológica 7, comprendida entre el 15 y el 21 de febrero, actualmente circulan distintos virus respiratorios, entre ellos influenza A, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus y rhinovirus.

Según los datos oficiales, el grupo etario más afectado es el de niños de 5 a 9 años, con 228 casos, lo que representa el 13,5% del total. Le siguen los jóvenes de 25 a 34 años, con 205 casos, y los adultos de 45 a 64 años, con 194 casos.

La jefa de la Sala de Situación, Rocío Corrales, informó que durante la última semana epidemiológica se registraron seis pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias, aunque no se reportaron fallecimientos vinculados a estas patologías en la provincia.

En paralelo, el sistema de vigilancia sanitaria notificó otras infecciones respiratorias agudas. Entre ellas, bronquiolitis en menores de dos años, con 80 nuevos casos y un acumulado anual de 556; neumonía, con 92 casos en la última semana y 543 en lo que va del año; y COVID-19, que no registró nuevos contagios en este período, manteniendo un acumulado de tres casos.

En cuanto a las enfermedades inmunoprevenibles, durante la última semana se notificó un caso de varicela, con 40 contagios acumulados en lo que va del año, mientras que no se reportaron casos de coqueluche, sarampión, parotiditis ni enfermedad febril exantemática. También se confirmó un caso de meningoencefalitis, elevando el total anual a 17 pacientes.

Respecto de las hepatitis virales, no se registraron nuevos casos en la semana analizada, manteniéndose el acumulado anual en cinco diagnósticos confirmados por laboratorio, distribuidos en los departamentos Capital, Cafayate y San Martín.

En relación con las arbovirosis, el informe epidemiológico indicó que no se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la vigilancia del síndrome febril agudo inespecífico correspondiente al período 2025-2026. Sin embargo, actualmente 228 personas presentan síntomas compatibles, de las cuales 196 fueron descartadas por laboratorio y 30 permanecen en estudio.

Por otra parte, se notificaron 21 nuevos casos de chikungunya, lo que eleva el acumulado a 51 positivos. Además, hay 47 casos sospechosos en estudio. En cuanto al zika, dos casos fueron descartados por laboratorio y 10 permanecen bajo análisis.

El reporte sanitario también incluyó datos sobre enfermedades transmitidas por alimentos. Además se informaron 1496 casos de diarrea aguda, con 9794 notificaciones acumuladas en lo que va del año.

Otras patologías

En el apartado de enfermedades dermatológicas de interés sanitario, no se registraron nuevos casos de leishmaniasis cutánea ni mucocutánea, ni tampoco de lepra, que mantiene un acumulado anual de tres pacientes.

El informe también detalló diferentes eventos zoonóticos. Entre ellos, 11 picaduras de alacranes en la última semana, con un acumulado anual de 133 casos, y tres episodios de ofidismo por serpientes yarará, que elevan el total a 19 casos en lo que va del año. Además, se notificó un caso de hantavirosis, con seis acumulados en 2025, mientras que no se registraron nuevos episodios de rabia animal, leptospirosis, psitacosis ni brucelosis.