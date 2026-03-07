Lanzan créditos para reforzar el stock de los comercios

La Cámara de Comercio e Industria de Salta y el Gobierno de la Provincia lanzaron una nueva línea de financiamiento destinada a fortalecer al comercio formal mediante créditos orientados al capital de trabajo para negocios que desarrollan su actividad en todo el territorio provincial.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la institución, Gustavo Herrera, junto al ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, y pone a disposición del sector un total de 270 millones de pesos destinados a financiar inversiones vinculadas al funcionamiento de las empresas comerciales.

La línea permitirá acceder a créditos de hasta 7 millones de pesos por beneficiario, con un plazo máximo de devolución de hasta 180 días. Los fondos deberán destinarse específicamente a la adquisición de capital de trabajo comercial, como renovación o ampliación de stock, financiando hasta el 80% de las inversiones propuestas.

El mecanismo de financiamiento se realizará mediante descuento de cheques de pago diferido emitidos por la empresa solicitante, con una tasa vinculada a la tasa pasiva nominal anual para depósitos a plazo fijo del Banco de la Nación Argentina, que actualmente ronda el 20,5%.

Durante la presentación se explicó que la operatoria será sencilla y que los comerciantes podrán gestionar la solicitud a través de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, que acompañará el proceso de asesoramiento y canalización de los trámites. La documentación requerida incluye, entre otros requisitos, identificación del titular, constancias de inscripción fiscal, comprobantes de domicilio y presupuestos o facturas proforma de las inversiones que se pretende realizar.

En el caso de personas jurídicas también deberán presentar el contrato social y la documentación que acredite la designación de autoridades vigentes. Además, los solicitantes deberán acreditar su situación ante el Banco Central y presentar las últimas declaraciones juradas de actividad económica o constancias de monotributo.

Durante el lanzamiento, el presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera, destacó la importancia de generar instrumentos financieros que permitan sostener la actividad comercial en un contexto económico desafiante.

"Estamos pasando una situación compleja. Primero porque no hay dinero en la calle, no hay circulante. Segundo porque tenemos una competencia muy fuerte con la informalidad y el contrabando", señaló.

Herrera advirtió que la presión tributaria y la competencia informal afectan especialmente a los negocios que trabajan dentro de la legalidad. "Entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, prácticamente el 50% de lo que vendemos es para pagar esos impuestos. Si alguien sale de la formalidad puede vender mucho más barato", explicó.

En ese sentido, sostuvo que desde la Cámara y el Gobierno provincial se buscará promover políticas que favorezcan la formalidad y la competencia equilibrada. "Tenemos que trabajar para que la competencia sea adecuada y para que no se vaya gente de la formalidad", afirmó.

Por su parte, el ministro Ignacio Lupión remarcó que el objetivo del Gobierno provincial es continuar acompañando al sector comercial, al que definió como uno de los motores de la economía local.

"Sabemos que es una pequeña ayuda en muchos casos, pero lo que queremos es estar al lado del comerciante. El comercio es uno de los motores de la economía de la ciudad y del interior", sostuvo el funcionario.

El ministro también destacó que el comercio es uno de los principales generadores de empleo en la provincia y que resulta clave fortalecerlo frente a los desafíos actuales. "La informalidad nos está haciendo mucho daño en muchos sentidos, especialmente al comerciante que paga impuestos y tiene su local abierto. Contra el trabajo informal la competencia es desleal", indicó.

De la actividad también participaron el secretario de Industria y Comercio, Rodrigo Monzo, y la subsecretaria de la Unidad de Financiamiento y Promoción de las Inversiones, María Eugenia Montenegro, quien explicó los detalles técnicos de la operatoria y los requisitos necesarios para acceder a la línea de financiamiento.

Una ayuda ante meses críticos

La nueva herramienta financiera busca facilitar el acceso al crédito para los comerciantes formales en un escenario económico complejo y contribuir a sostener la actividad, el empleo y el entramado productivo en toda la provincia. El programa prevé $270 millones en financiamiento para el comercio salteño, con créditos de hasta $7 millones por negocio y devolución en 180 días.