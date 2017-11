El Tribuno y Salta, anfitriones de la asamblea de la SIP en 2018

En 2018, Salta será la sede de la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, un evento de la industria periodística que se convierte en caja de resonancia sobre la marcha del mundo.

La reunión se celebrará entre el 19 y el 22 de octubre del próximo año y se espera la presencia de directivos y periodistas de más de 1.300 medios de comunicación de América.

Entre los invitados se destacan el presidente Mauricio Macri y los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, y Julio Sanguinetti, de Uruguay.

Termómetro del mundo

Las asambleas de la SIP son precedidas por un amplio programa de trabajo de la organización, que incluye investigaciones y consultas internacionales, que servirá como telón de fondo de los testimonios y pronunciamientos que, históricamente, tienen gravitación en la opinión pública. Las asambleas dan lugar a conferencias, talleres, informes sobre la situación de la libertad de prensa en cada país.

La violencia contra los periodistas, el acceso a la información, la reserva de las fuentes, el rol de los medios, la adecuación a las nuevas tecnologías, los ataques cibernéticos y la monetización de las nuevas plataformas son los temas habituales en la agenda.

El vértigo de estos tiempo

El lunes, durante la jornada de clausura de la 73ª Asamblea General celebrada en la localidad estadounidense de Salt Lake City, Utah, el director de El Tribuno, Sergio Romero, invitó a los participantes a la reunión en la que los salteños seremos anfitriones.

Tras agradecer a la SIP “habernos brindado el desafío”, Romero consideró que “el encuentro será memorable”.

“Hay un cambio profundo que está sucediendo en el mundo. Vivimos en un tiempo en el cual no hay predicciones que puedan ser ciertas: las naciones, ciudades, y organizaciones están cambiando a un ritmo vertiginoso”, señaló.

“Con frecuencia lo que se ve es tan solo el impacto de estos cambios; desde los viejos paradigmas jugamos a tener todo bajo control cuando en realidad nos sentimos perdidos en un laberinto”, añadió Romero, quien puntualizó: “El cambio ya no es una opción; es simplemente inevitable. Si no nos manejamos correctamente frente a él, solo nos quedan la resignación o el fracaso”.

Más adelante, Romero afirmó: “Si nos lanzamos juntos a la exploración, al descubrimiento y a la creación compartida de posibilidades podremos generar nuevos resultados sustentables y de alto valor sistémico”.

“Necesitamos humildad y sabiduría para simultáneamente enseñar y aprender, y asumir el rol generoso de ser puentes para con todas las generaciones”, dijo, y al referirse a la nueva dinámica afirmó: “Necesitamos ser innovadores para crear tendencias en todos los ámbitos de nuestra industria. Tenemos que innovar en modelos de gobierno, en tecnología, en nuevos productos y en vínculos sociales”.

Una ocasión especial

Para El Tribuno, la posibilidad de ser anfitrión de una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa constituye un compromiso pero también una satisfacción consecuente con sus casi siete décadas de presencia entre los salteños. La cooperación y la solidaridad con los otros medios de comunicación del continente y del mundo han sido una línea de conducta. Nuestro diario nació en la posguerra y creció con los cambios extraordinarios e imprevisibles que fue viviendo el mundo.

“Que la Sociedad Interamericana de Prensa venga a deliberar en Salta es bueno para todos: para la entidad, para la provincia y para el periodismo. Para El Tribuno será un acontecimiento histórico que nos permitirá seguir creciendo”, dijo ayer Sergio Romero, al brindar algunos detalles del trabajo en equipo que se desarrollará en los próximos doce meses.

El derecho a la información

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en América. Su origen se remonta a 1926, cuando el Primer Congreso Panamericano de Periodistas, en Washington, resolvió crear un organismo permanente. Está compuesta por 1.300 publicaciones afiliadas, con un total de circulación por sobre los 43 millones de ejemplares en papel y un número creciente de lectores por internet.