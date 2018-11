BASES Y REGLAMENTO DE PARTICIPACION

La PROMOCION “SORTEO sobre 2 RUEDAS” constituye un ENTRETENIMIENTO promocional organizado por HORIZONTES S.A., editora de diario EL TRIBUNO (en adelante denominado como “EL TRIBUNO”) para sus lectores y compradores del ejemplar impreso, consistente en un SORTEO SEMANAL de DOS MOTOCICLETAS, que se regirá por las siguientes bases y condiciones:

1.La presente promoción tendrá vigencia desde el 21/11/2018 al 21/12/2018, pudiendo prorrogarse y/o cancelarse algunas semanas de sorteos, lo que deberá anoticiar diario EL TRIBUNO.

2.Con los ejemplares de diario EL TRIBUNO correspondientes a los días martes a viernes de cada semana y por el período de vigencia, se distribuirá un CUPON diario en forma gratuita a sus lectores, quienes deberán recortarlo del diario, completar los datos y depositarlos en las urnas distribuidas en las bocas de expendio que se harán conocer al público lector.

3.Cada cupón de sorteo posee un CODIGO, y tiene una vigencia de martes a viernes de cada semana que se identificará con un número de orden: Semana 1, Semana 2, etc. Dicho cupón deberá ser recortado del ejemplar impreso del diario y se deberá completar los datos personales de los participantes: nombre y apellido, DNI, teléfono y dirección de correo electrónico.

4.Los participantes son los únicos responsables de la veracidad de los datos proporcionados con carácter de declaración jurada. La falta de veracidad y/o inexactitud y/o ilegibilidad de los mismos les hará perder todo derecho a ser beneficiarios del sorteo y/o premios, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza.

5.Asimismo quedan excluido del sorteo todos aquellos cupones que sean fotocopias, adulteraciones, copias, etc, es decir que no sean los autenticos distribuidos.

6.Se sortearán 2 motocicletas semanales, que al inicio de la promoción no poseen especificación de marcas y modelos, que podrán ser de fabricación nacional o importadas, con una cilindrada hasta 110 cm3 o similares. Durante el transcurso de las semanas de sorteos, EL TRIBUNO podrá identificar los modelos de las motocicletas que estarán en sorteo y exhibir gráficas publicitarias de las mismas, que no necesariamente deberán ajustar a las unidades en sorteo.

7.Los ganadores del sorteo de la semana en vigencia para poder retirar las motocicletas deberán presentar su DNI coincidente con el número descripto en el cupón.

8.Los trámites y gastos de patentamiento y seguro estarán a exclusivo cargo y costo de los participantes ganadores, de forma tal que una vez cumplidas las exigencias de la Ley Nacional de Tránsito recién estarán en condiciones de retirar las motocicletas de los comercios proveedores. Para el caso de que transcurridos 90 días corridos los ganadores no se presentaren a retirar la motocicleta, caducará su derecho al premio sin posibilidades de reclamo alguno de ninguna naturaleza. Al momento de la entrega de premios se le entregará a los ganadores una constancia o crédito o giftcard para que con ellos lo puedan retirar de los comercios proveedores.

9.Las motocicletas que se otorgan como premios le corresponden exclusivamente a los ganadores del sorteo, resultando absolutamente intransferibles hacia terceros, ni tampoco pueden ser canjeados por otro producto ni por dinero.

10.Las garantías por el funcionamiento de las motocicletas serán exclusivamente a cargo de los negocios de donde las retiren los participantes ganadores o de sus fabricantes, deslindándose El Tribuno de toda responsabilidad respecto al rodado.

11. Los sorteos se realizarán los días martes a partir del 4 de diciembre mediante la extracción de dos cupones de los receptáculos de acopio, proveniente de las urnas ubicadas en las distintas bocas de expendio. Dicho sorteo se realizará con la intervención de escribano público y en los lugares y/o puntos asignados por El Tribuno para la semana de sorteo, y no es necesaria la presencia física de los participantes en el lugar del sorteo.

12.Constituye requisito indispensable para participar de los Sorteos que los participantes sean personas físicas y mayores de edad. En el caso de que no reúnan dichos requisitos el sorteo quedará anulado y carente de todo efecto.

13.Los beneficiarios y/o ganadores de los sorteos, serán contactados por EL TRIBUNO desde el día lunes por la mañana y podrán comunicarse con EL TRIBUNO, llamando al teléfono 0387 424-6314, de Lunes a Miércoles de 12:00 horas a 18:00 horas, identificándose con nombre y apellido, nº de D.N.I., localidad, teléfono y CÓDIGO del cupón ganador.

14. Si el ganador de los sorteos no se presenta dentro del plazo de 90 dias a retirar su premio, caduca su derecho a la entrega de la motocicleta, sin que pudiera alegar causal justificativa alguna.

15.Con la mera participación en el sorteo, todos los participantes aceptan de plena conformidad las reglas del Sorteos, publicadas por Diario El Tribuno en cualquiera de sus medios: gráficos, online, radiales.

16.Los ganadores del Sorteo autorizan expresamente en los términos de la ley 11.723 a EL TRIBUNO a difundir sus nombres e imágenes y los de su grupo familiar en los medios que considere conveniente, sin derecho a compensación alguna, por la difusión y/o publicación de los nombres, fotografías e imágenes del o los ganadores, renunciando a cualquier tipo de reclamo de cualquier naturaleza que tenga fundamento en la difusión de los nombres, fotografías, imágenes de los ganadores.

17.Los ganadores de la semana en vigencia deberán salir en las fotos o promociones o publicidad de entrega sin ningún accesorio o elemento que pueda cubrir su rosto (ej. Anteojos, gorros, etc)

18.EL TRIBUNO así como las marcas participantes no se harán responsables por daños o perjuicios que pudiere sufrir los ganadores o terceros, con motivo y/u ocasión de la participación en la presente promoción.

19.EL TRIBUNO no se hace responsable de los impuestos, tasas o contribuciones creados o a crearse durante la vigencia de la promoción y/o sorteos que pudieren gravar la participación y/o los premios señalados en las presentes bases-reglamento; los que siempre estarán a exclusivo cargo del ganador.

20.Las posibles controversias que surjan como consecuencia de este Entretenimiento, podrán ser resueltas en instancia de mediación, y en caso de discrepancias los participantes y la empresa organizadora se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial del Centro (Ciudad de Salta), con exclusión de cualquier otro fuero que les pudiera corresponder

21. Se considerará comunicación fehaciente a los ganadores la publicación que se efectuará en EL TRIBUNO con el nombre de los mismos y el premio al que se han hecho acreedores. La publicación de ganadores de los premios establecidos se realizará en la edición de los días martes a partir del 4 de diciembre posteriores a la semana de vigencia del sorteo.

22.No podrán participar de este ENTRETENIMIENTO los empleados de HORIZONTES S.A., ni de las empresas vinculadas; los vendedores de diarios y el personal de la o las empresas auspiciantes y proveedoras, como así tampoco sus cónyuges, convivientes, y demás parientes que pudieren tener hasta el cuarto grado (arts.529 a 536 del Código Civil y Comercial), ni los menores de 18 años. La violación a esta disposición será causal de anulación de su participación en los sorteos.

23.EL TRIBUNO podrá modificar las presentes bases- reglamento en cualquier momento pero en forma previa a la semana de sorteo que entrará en vigencia.

BASES Y CONDICIONES DE LAS MARCAS PARTICIPANTES

CENCOSUD S.A. (EASY SALTA)

I.- Como campaña promocional, HORIZONTES S.A. realizará semanalmente, entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre de 2018, entre los lectores (y compradores) de diario EL TRIBUNO, sorteos que serán publicitados como “SORTEOS sobre 2 RUEDAS” (en adelante también denominada los “Sorteos Promocionales”), otorgando a los pertinentes ganadores de los Sorteos Promocionales premios de motocicletas.

II.- En el contexto de los Sorteos Promocionales, les proponemos la implementación de un canje, a través del cual CENCOSUD S.A. bajo la firma comercial EASY (SALTA) entregará a HORIZONTES S.A. una (1) MOTO STREET - RX150 Z7 - MT44330 (la “Moto”), cuyo valor final se acuerda en $ 50.719,50 (pesos cincuenta mil setecientos diecinueve con cincuenta centavos).

El precio de la Moto, referenciado precedentemente, que entregaría CENCOSUD S.A., a través de la tienda EASY de la ciudad de Salta a uno de los ganadores de los Sorteos Promocionales, por cuenta y orden de HORIZONTES S.A., se compensará mediante CANJE PUBLICITARIO a realizarse en la edición impresa de diario EL TRIBUNO (Salta), con los diseños de avisos, en las fechas y en las ubicaciones en el Diario que establezca CENCOSUD S.A., equivalente a tres (3) páginas del Diario, con la tarifa acordada en $13.900,- (pesos trece mil novecientos) por página y para ser usada hasta el 31/12/2020.

III.- CENCOSUD S.A. facturará a HORIZONTES S.A. la Moto con la leyenda “en condición de canje”. La cancelación de saldos de las cuentas corrientes en canje publicitario se efectuará bajo la forma de compensación de saldos deudores y acreedores. Cualquier monto debido por una de las partes a la otra, por motivo de la presente, será objeto de compensación hasta el monto de su concurrencia. En su caso, la parte deudora informará a la parte acreedora, mediante nota o mail la compensación a efectuar y si ésta no hiciere manifestación alguna dentro de los cinco (5) días de recibida la misma, se entenderá que no tiene ninguna objeción al respecto.

La cancelación de saldos de las cuentas corrientes en canje publicitario se efectuará bajo la forma de compensación luego de la detracción del régimen retentivo que por el impuesto a las ganancias proceda a cada parte, ello en la medida de corresponder en acuerdo a la condición impositiva de cada una. En caso que haya una diferencia a cancelar por alguna de las partes, se procederá primero a practicar la retención del impuesto al valor agregado, de corresponder y el saldo resultante se abonará según los tiempos y formas acordados. Cada parte se compromete a afrontar el pago de sus tributos o gravámenes que pudieran derivarse de la presente no respondiendo ninguna de ellas por la falta de pago de la otra. Las diferencias impositivas generadas en el proceso de pago – si las hubiere - deberán abonarse en el mismo acto en que se produzca el intercambio de recibos, contra la entrega de los certificados de retención correspondientes.

IV.- Se deja expresa constancia que los Sorteos Promocionales son organizados e implementados exclusivamente por HORIZONTES S.A. y que CENCOSUD S.A. y/o EASY SALTA son totalmente ajenos a ellos y consecuentemente no asumen obligaciones ni responsabilidades de ninguna naturaleza frente a los participantes en los mismos ni frente a otros terceros, incluyendo – sin limitación - organismos administrativos competentes para su autorización y control. HORIZONTES S.A. declara y garantiza a CENCOSUD S.A. que los Sorteos Promocionales cumplirán con toda la normativa que les sea aplicable, que HORIZONTES S.A. ha obtenido u obtendrá todas las autorizaciones que sean necesarias para llevarlos a cabo y que mantendrá indemne a CENCOSUD S.A. y/o EASY SALTA, sus directores, empleados y ejecutivos frente a cualquier reclamo de los participantes, clientes, terceros, Organismos de Defensa del Consumidor, de Lealtad Comercial, Lotería Nacional, Ente Regulador del Juego de Azar de la Provincia de Salta y/o cualquier otro Organismo que pudieran tener injerencia en la materia y que les pudieran realizar como consecuencia de los Sorteos Promocionales. HORIZONTES S.A. declara y garantiza a CENCOSUD S.A. que si un participante en los Sorteos Promocionales, un organismo y/o cualquier tercero promueven reclamos en contra de CENCOSUD S.A. sus directores, empleados o ejecutivos sobre la base de informaciones, diseños, especificaciones, instrucciones, datos o material publicitario que HORIZONTES S.A. pudiere difundir o de cualquier manera relacionados con la implementación o ejecución de los Sorteos Promocionales, HORIZONTES S.A. asumirá las responsabilidades pertinentes y los costos y gastos asociados a la defensa procesal y/o administrativa de CENCOSUD S.A. sus directores, empleados o ejecutivos – según el caso - y que asumirá los montos de daños y perjuicios y costas judiciales que pudieren recaer en sede judicial y/o administrativa.

V.- CENCOSUD S.A. entregará la Moto al ganador de los Sorteos Promocionales que le comunicará HORIZONTES S.A. por escrito. La Moto será entregada al ganador en el local EASY ubicado en la ciudad de Salta, Provincia de Salta, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la fecha de la recepción por CENCOSUD S.A. de la notificación de HORIZONS S.A. del nombre, apellido, domicilio, número de Documento Nacional de Identidad, domicilio completo y teléfono de su ganador, la cual deberá ser acompañada de copia del acta de sorteo en el que fuera elegido el ganador y de las demás constancias que acrediten que dicha persona ha cumplido con las disposiciones establecidas en las Bases y Condiciones de los Sorteos Promocionales para hacerse acreedor a la Moto.

VI.- CENCOSUD S.A. entregará al ganador la Moto una vez que se encuentre patentada y registrada, trámites y costos que estarán exclusivamente a cargo de la persona ganadora de la Moto.

VII.- A los fines promocionales CENCOSUD S.A., a pedido de HORIZONTES S.A., realizado por escrito, podrá facilitar a HORIZONTES S.A., en comodato, la Moto, la cual deberá ser transportada y conservada a entera responsabilidad de HORIZONTES S.A., estando prohibido su rodamiento. HORIZONTES S.A. mantendrá indemne a CENCOSUD S.A., sus directores, empleados y ejecutivos en caso de que algún participante, organismo y/o cualquier otro tercero promovieran reclamos en contra de CENCOSUD S.A., sus directores, empleados o ejecutivos derivados directa o indirectamente de la tenencia o utilización de la Moto por parte de HORIZONTES S.A. o por cualquier tercero durante el período en que la Moto se encuentre en comodato, en poder y bajo la custodia de HORIZONTES S.A.

VIII.- GARANTIA sobre el producto: Respecto a las garantías frente al propietario de la Moto (ganador de los Sorteos Promocionales) por el buen funcionamiento de la Moto, se deja aclarado que ellas son a cargo de CENCOSUD S.A. (EASY SALTA) y/o sus fabricantes, como cualquier transacción comercial normal que pudiere realizar CENCOSUD S.A. con sus clientes y/o usuarios.