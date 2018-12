Decepcionante gira de Los Pumas: sumaron su cuarta derrota

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, cerró la gira este sábado por Europa con su cuarta derrota consecutiva al perder frente al combinado Barbarians por 38-35, en el final de una gira decepcionante tanto en el juego como en los resultados.El partido disputado en el célebre estadio Twickenham de Londres fue controlado por el árbitro irlandés John Lacey y tuvo un parcial favorable para los argentinos de 28 a 14.

Los Pumas cerraron su gira por Europa con un balance preocupante tanto en su nivel de juego como con los resultados tras sus cuatro derrotas frente a los seleccionados de Irlanda (23-17), Francia (28-17), Escocia (14-9) y hoy ante el combinado Barbarians.

Los tries argentinos fueron marcados Matías Orlando, Ramiro Moyano, Pablo Matera, Sebastián Cancelliere, Julián Montoya, mientras que Joaquín Díaz Bonilla sumó cinco conversiones.

El conjunto conducido por Mario Ledesma en ningún momento de los cuatro choques logró dominar el juego y sus fallas principales estuvieron en el scrum, en el juego colectivo y en la indisciplina, que les costó penales.

Los Pumas mostraron un serio retroceso en el scrum, tuvieron muchas pérdidas de pelotas y cometieron muchas infracciones en el juego suelto y en las formaciones fijas, lo que a nivel internacional se paga caro. No fueron protagonistas en sus cuatro presentaciones y no lograron hacerse fuertes cuando tuvieron chances de victoria.

Hoy contaron con una ventaja de 21 tantos y no supieron definir el encuentro frente a un combinado integrado por jugadores de varios países. Entre ellos Juan Manuel Leguizamón, único representante argentino, quien marcó el primer try y luego fue reemplazado al recibir un golpe en uno de sus hombros.

Barbarians, un equipo por invitación creado en 1890, en esta ocasión contó además con jugadores sudafricanos, australianos, neocelandeses, fijianos, tonganos, franceses e italianos.

Los Pumas, en su último enfrentamiento con los Barbarians, posterior al Mundial de Inglaterra 2015, se impusieron por 49 a 31, apoyando siete tries.

En el balance de la temporada, Los Pumas solo lograron dos importantes triunfos frente a Sudáfrica y Australia por el torneo Rugby Championship, torneo que agrupa a las potencias del hemisferio Sur.

Ledesma deberá lograr en los diez meses que restan para el Mundial de Japón 2019 un cambio rotundo en el juego colectivo y una mejora en la disciplina y en las formaciones fijas. En las cuatro derrotas recientes Los Pumas nunca alcanzaron a ser protagonistas al perder en el scrum y el line.

La síntesis

Argentina: Juan Cruz Mallia; Sebastian Cancelliere, Matías Orlando, Bautista Ezcurra y Ramiro Moyano; Joaquín Díaz Bonilla y Martín Landajo; Rodrigo Bruni y Tomas Lezana y Pablo Matera (capitán); Matías Alemanno y Guido Petti; Santiago Medrano, Julián Montoya, Juan Pablo Zeiss. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Agustin Creevy, Mayco Vivas, Lucio Sordoni, Tomas Lavanini, Santiago Grondona, Tomas Cubelli, Jeronimo de la Fuente, Santiago Carreras



Barbarians: Wyatt Crockett (capitán), Schalk Brits y Trevor Nyakane; Luke Jones y Lood de Jager; Siya Kolisi,Pieter-Steph Du Toit y Juan Manuel Leguizamón, Leon Fukofuka y Handre Pollard; Aphiwe Dyanti, Damian De Allende, Tom English y Tomasso Benvenuti; Jack Debreczeni. Entrenador: Rassie Erasmus.

Ingresaron: Malcolm Marx Steven Kitshoff, Anton Peikrishvili, Sikhumbuzo Notshe, Jordan Taufua, Frank Lomani, Jesse Kriel, Elton Jantjies



Tantos en el primer tiempo: 2' try Leguizamón convertido por Pollard (B), 9' try Orlando convertido por Díaz Bonilla (A), 15' try Moyano convertido por Díaz Bonilla (A), 18' try Matera convertido por Díaz Bonilla (A), 24' try Cancelliere convertido por Díaz Bonilla (A) y 33' try Penal (B). Resultado parcial: Barbarians 14- Argentina 28.

Tantos en el segundo tiempo: 7' try Kolisi convertido por Pollard (B), 14' try Montoya convertido por Díaz Bonila (A), 16' triy De Allende convertido por Janties (B), 34' try De Jager convertidpo por Janties (B) y 39' drop Janties (B).

Estadio: Twickenham.

Arbitro: John Lacey (Irlanda).

Asistentes: Andrew Brace (Irlanda), Ben Whitehouse (Gales)