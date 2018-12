Otitis, hongos y piojos: cómo evitarlos en las colonias de vacaciones

Llegan las colonias de vacaciones y llegan nuestros enemigos: otitis, hongos y piojos son las afecciones más comunes a las que se exponen los chicos. Si bien ninguna es grave, pueden dejarlos afuera de la diversión, por lo que los especialistas nos dan recomendaciones para la prevención y el tratamiento.

Algunos de los clásicos consejos de los profesionales son: no usar hisopos para limpiar los oídos, secarse bien los pies para que no aparezcan hongos y usar el pelo recogido para evitar el contagio de piojos. Pero hagamos juntos un repaso uno por uno de los típicos problemas del verano.

Otitis

“La otitis es la molestia más común durante las vacaciones de verano por el frecuente contacto con el agua y porque los productos que se usan para el mantenimiento de las piletas son irritantes para la piel”, explicó la médica Andrea Ricardo, jefa de Otorrinolaringología del Hospital Británico.

La especialista recomendó, para evitar la acumulación de agua y humedad en los oídos, colocar algodón “apenas embebido en vaselina en el pabellón de la oreja” y, como medida de prevención, preparar en un gotero alcohol y vinagre de alcohol en partes iguales y aplicar dos gotas en cada oído al finalizar el día de natación.

“No es conveniente la autohigiene del oído, ya que el cerumen contiene ácidos grasos que protegen naturalmente la piel de la infección bacteriana. Únicamente cuando el exceso produce disminución de la audición o prurito es recomendable visitar al médico, que puede retirarlo sin lastimar”, advirtieron desde el Hospital de Clínicas.

Hongos

Los hongos en la piel, en cambio, suelen aparecer con el calor y la humedad, y la exposición al sol los hace más evidentes. Los tratamientos pueden ser locales -cremas- o por vía oral, pero también es importante mantener la zona bien seca.

Las zonas que mantienen más calor y humedad son los pliegues, y es allí donde se observan estas candidiasis superficiales: en ingles, pliegues abdominales o entre los dedos. Además del tratamiento antifúngico es muy importante mantener la zona seca, aconsejaron los especialistas del Hospital de Clínicas.

El “pie de atleta”, una de las lesiones más comunes, puede ser producido por diferentes hongos o bacterias, y se puede prevenir realizando el tratamiento adecuado y manteniendo los espacios interdigitales secos.

Piojos

Otra preocupación para los adultos que llevan a los chicos a las colonias de vacaciones son los piojos, cuya forma de contagio más frecuente es la directa, de cabeza a cabeza, pero existe también el contagio indirecto, a través del intercambio de objetos personales. Para prevenirlos, se recomienda que los chicos mantengan el cabello firmemente recogido, aunque no es necesario cortarlo. También es conveniente revisar a todos los miembros de la familia y, si hace falta, tratar a aquellos que tengan liendres o piojos.

“Los tratamientos para la pediculosis no tienen poder residual, por lo que no ofrecen protección contra la reinfección. Los piojos tardan siete días en desarrollarse desde que son depositados los huevos hasta que aparece el parásito adulto, por eso debe repetirse un nuevo ciclo de tratamiento con una semana de intervalo”, aconsejaron.

Además, los peines, cepillos, vinchas, hebillas y otros accesorios para el pelo deben ser individuales y hay que desinfectarlos sumergiéndolos en agua caliente (más de 50 grados), mientras que las prendas de vestir, sombreros, toallas, almohadas y juguetes de peluche deben lavarse separadamente y exponerse al calor del secado por al menos 20 minutos.

También se les puede colocar previamente spray de permetrina, una sustancia que se utiliza como insecticida, acaricida y como repelente de insectos y piojos, concluyeron.