Perdió el riñón que esperaba desde hace 6 años por la cumbre del G-20

Eduardo Salice es un argentino de 42 años que vive en la provincia de Mendoza y desde 2012 espera un segundo transplante de riñón. El viernes pasado apareció en La Plata un donante con un 98% de posible compatibilidad. Sin embargo, el órgano se perdió ya que el vuelo, que debía salir en la mañana del sábado, fue cancelado por las fuertes medidas de seguridad en el marco de la Cumbre del G-20 celebrada la semana pasada en Buenos Aires.

"Sr. Presidente, hoy debo agradecerle tanto a usted como a los presidentes que nos visitaron y decirles que gracias al G-20 mi marido no pudo ser trasplantado porque los vuelos no salieron a tiempo y se perdieron los órganos", escribió la esposa del afectado, Natalia Tobio, directamente en el Facebook del jefe de Estado, Mauricio Macri.

Posteriormente, la mujer aclaró que seguramente su marido "no fue el único perjudicado" y añadió con un dejo de ironía: "Pero qué importa la vida de un ciudadano, si ustedes están arreglando el mundo". El hombre es, además, padre de dos niños.

Salice se realiza diálisis desde los 24 años debido a sus problemas de riñón. En 2005 tuvo la posibilidad de hacerse un primer trasplante que lo estabilizó por varios años, pero en 2012 comenzó a fallar nuevamente su organismo y debió regresar a los tratamientos y a esperar un nuevo órgano.

"El equipo de trasplante del Hospital Español nos avisó que el órgano llegaba a las 8 [de la mañana del sábado]", señaló Tobio en una entrevista radial. Ella y su marido viven en General Alvear y debían trasladarse a la ciudad de Mendoza para la operación. No obstante, cuando estaban llegando, un médico les avisó que "el vuelo no se permitió por el tema de seguridad del G-20 y que el riñón se perdía". "Fue muy fuerte, muy triste. Estábamos todos felices por el trasplante, ahora hay que explicar a los chicos que papá tiene que seguir en tratamiento", completó la mujer.

El vuelo estaba autorizado

Por su parte, desde el Instituto Coordinador de Ablación e Implante de Mendoza (Incaimen), su directora, Gabriela Hidalgo, aclaró que "el vuelo estaba programado para salir" más allá de las medidas de seguridad. "Este vuelo sí estaba autorizado para traer el riñón de Buenos Aires. No sabemos por qué no salió", añadió en diálogo con el diario Los Andes.

La médica explicó que "es importante tener en cuenta el tiempo que pasa entre la ablación y el trasplante", pero "habiéndose cancelado el vuelo de las 6, hubiese llegado a Mendoza a las 15 en el vuelo de las 13, que sí salió". Debido a esas demoras, "el médico de cabecera acordó con el paciente que no era conveniente realizar la intervención en las condiciones en que llegaría el órgano", concluyó.

En tanto, otro que expresó su enojo en las redes sociales fue Fabián Neira, del equipo de hemodiálisis que asiste a Salice en General Alvear.

"Me siento con mucha bronca y tristeza. El viernes 30 de noviembre fue llamado un paciente, Eduardo Salice, para ser trasplantado. Se llevó a cabo una movida para dializarlo lo más pronto posible. Mis compañeros y su señora lloraron de emoción y festejaron por su trasplante. Edu no lo podía creer. Era vivir nuevamente, disfrutar de la vida y de sus dos pequeños hijos. Al llegar a la clínica en Mendoza les informaron que no se trasplantaba por el G20, los aeropuertos bloqueados y todos los órganos se perdieron. Gracias Sr Presidente... y fue uno que prometió que no se iba a meter con la salud. Son todos una mentira! Cuántos Edu fueron en toda la Argentina en estos días del G20. Y encima nuestros representantes agradeciendo al presidente, no les da la cara. Macri lloró en el Colón y (cuando pasó lo del) ARA San Juan se fue a bailar... Qué importa la vida de la gente, no?", reza la elocuente publicación del galeno.

El operativo

En el marco del operativo de seguridad del G-20 no hubo vuelos en todo el país, entre otros servicios y atenciones públicas y privadas que se vieron afectadas por la visita de los líderes políticos del mundo. Aunque, según el Incaimen, el avión que debía traer a nuestra provincia el riñón de Eduardo Salice sí estaba programado.

A raíz de todo lo ocurrido, familia y allegados de Salice analizan la posibilidad de realizar acciones legales.

Fuente: agencia RT y diario Los Andes