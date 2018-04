Captan un objeto volador por encima del viaducto de El Toro

La fotografía es elocuente: a simple vista un extraño objeto se confunde con el inconmensurable paisaje de la Quebrada del Toro.

El viaducto por donde solía cruzar el Tren a las Nubes fue testigo del avistamiento. Ocurrió el sábado 31 de marzo pasado, cerca de las 12 y media de la mañana.

Diego Pastrana, de profesión camarógrafo, y oriundo de Rosario de Lerma, paseaba por la zona con su motocicleta y de a ratos paraba para sacar fotos de todo este trayecto, en donde predomina el verde y las nubes en las altas cumbres.

Un instante

"Sacaba fotos y algo brilló en un instante en el cielo. Al tratar de ver qué era, no apareció nada extraño en las alturas. Pero me había quedado la duda, del destello que aparentemente no había fotografiado", cuenta el vecino.

La sorpresa fue mayúscula cuando en su hogar eligiendo las fotos retratadas con un Iphone 6 salía algo extraño en la foto panorámica del viaducto de El Toro.

En el sentido norte a sur, por arriba de la segunda columna del enorme puente ferroviario con casi un siglo de vida, de forma cilíndrica y con algo de sombra en su base, un bólido grisáceo se deja ver en el retrato del paisaje.

Se nota que está a mayor altura que las vías del viaducto con sus 23 metros de alto y 260 de largo entre banda y banda del río.

Lo llamativo fue que una sola foto retrató ese momento de la fugaz aparición del objeto volador no identificado.

"Fue ese brillo intenso por un momento que no sabía de donde venía, pero quedó inmortalizado en esa foto. Al hacerle zoom se observa con nitidez la forma. Fueron segundos quizás", aseguró.

Pastrana afirma que no había nadie más en ese momento en la zona en cuestión. "Es más, pensé que se trataba de un drone, u otro vehículo aéreo no tripulado, pero por su forma y la altura, dudo que se trate de este tipo de aparatos. Además no había nadie en la zona, dudo que haya sido de algo mecánico controlado por alguien", expresó Diego.