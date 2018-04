La fiesta fue completa para la villa

Una verdadera fiesta hubo en el estadio Padre Martearena y nadie se la quiso perder.

Las calles quedaron desiertas en Villa San Antonio, porque su gente se encargó de teñir las tribunas con los colores azulgranas.

Más de seis mil quinientas personas se hicieron presentes e incluso también llegó mucha gente desde Tucumán para alentar a Deportivo Marapa.

Hubo un gran recibimiento por parte de los hinchas de la villa con fuegos artificiales, papelitos, bombos y trompetas.

La explosión de esas gargantas no se hizo esperar tras el primer gol de Marcos Navarro, al minuto de juego. El aliento ensordecedor bajó desde la popular sur, donde se apostó toda la gente de la villa.

Era de esperar un marco de esa magnitud y el hincha respondió de la mejor manera.

El “dale campeón”, como en aquellos torneos anuales conseguidos en el 2007, 2009 y 2013, también se hizo sentir con este título de campeón del Federal C.

Los jugadores primero festejaron en el campo de juego y luego se subieron al colectivo, que parecía el tren de la alegría.

Los festejos continuaron en la sede del club, donde se montó un escenario en el que actuó, incluso, uno de los jugadores de la villa, Emmanuel Cáceres, con su grupo “Toco y me voy”.

A su vez, otro gran grupo de hinchas se trasladó hasta la plaza 9 de Julio, donde continuaron festejando y dieron la vuelta olímpica. Se puede decir que la fiesta fue completa y no faltó ningún detalle.

La dirigencia también quedó bastante conforme con la recaudación y, como era de esperar, también sacaron el hincha que llevan adentro a la hora de celebrar el campeonato.

Tantos años de sufrimientos llegaron a su fin. El hincha de San Antonio podrá lucir una gran sonrisa que durará por mucho tiempo por este logro.

Solo queda la incertidumbre de saber cómo continuará este proceso de San Antonio con el ascenso al Torneo Regional Amateur. ¿Cuándo comenzará? ¿Quiénes seguirán en el equipo? Todas esas preguntas, por el momento, quedarán de lado, solo por el momento.

Mientras tanto, de seguro los festejos durarán varios días. Un nuevo equipo salteño se suma a otra categoría superior del Consejo Federal.

San Antonio es el segundo club salteño que asciende en el Martearena, tras la consagración de Pellegrini en el 2014.