“Todo lo que me está pasando es como vivir dentro de un sueño”

Cuando desde niño descubrís algo que te apasiona, eso te acompañará por el resto de tu vida. Y con algo de esfuerzo y perseverancia, ese algo puede convertirse en tu profesión y llevarte a lograr cosas tal vez impensadas.

Así le sucedió a Gustavo Alurralde, un joven salteño que arrancó su carrera por curiosidad en la informática durante las clases de programación en la secundaria. Aumentó la apuesta en la UNSa al recibirse de analista de sistemas y decidió ir por todo a Madrid, donde hizo un máster para dedicarse a eso que tanto le gustaba desde chico: los videojuegos.

La idea de ser parte del proceso creativo de los juegos estaba instaurada desde un inicio, y se fue materializando a medida que transcurría la universidad. “En cuanto aprendí a programar, lo primero que pensé fue en los videojuegos. Desde entonces, y durante toda la universidad, seguí con eso hasta inclusive mi tesis que estaba relacionada con el tema”, indicó Gustavo.

Y añadió: “En el último año en la UNSa me metí a trabajar y a ahorrar porque ya tenía la idea de migrar. Con mi pareja Belén buscamos opciones para seguir instruyéndonos y encontramos en España lo que buscábamos. Por lo que en octubre del 2016 nos fuimos entre ahorros, papeleos y lágrimas”.

La adaptación

Con un nuevo entorno por descubrir, a Gustavo no le costó mucho el proceso de adaptación al estilo de vida en España. Aunque sí tuvo que aggiornarse con la forma de hablar. “En lo cotidiano, adaptarme al lugar no fue difícil. Si bien la ciudad es muy diferente a Salta, las reglas aquí están muy marcadas. Lo que necesitás saber para vivir tranquilo con la ciudad está escrito en todos lados, y lo poco que no está escrito lo buscás por Google Maps. Con respecto a lo social fue un poco más complicado. Llegué aquí confiado en que cambiaba de país pero no de idioma, y el primer día me encontraba riéndome de un chiste sin haber entendido ni una palabra. Aparte, la cultura aquí es muy diferente a la salteña y acostumbrarse a eso es un choque”, manifestó.

Manos a la obra

Una vez instalado en Madrid, Gustavo se dedicó a hacer el máster en diseño de videojuegos en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, mejor conocido como U-TAD.

Allí no solo se hizo de las herramientas necesarias para desenvolverse en este ambiente, sino que también lo llevó a integrar el grupo en el cual hoy, a sus 25 años, trabaja en un proyecto que cuenta con el apoyo de la compañía Playstation.

Actualmente está trabajando en Berlín By Ten, un estudio que surgió de U-TAD, desarrollando un juego principalmente para niños llamado “Disembodied”, que es un aventura epicómica que cuenta la historia de Yorick Evergrim, exseñor del inframundo recientemente traicionado por su mano derecha, y su lucha por recuperar su trono.

Disembodied ha sido galardonado en el PS Talents 2017 y en la categoría pitch competition del festival South By SouthWest (SXSW) 2018 en Austin, Texas.

“Están pasando un montón de cosas que son como estar viviendo dentro en un sueño. Algo que ni me imaginaba que pasaría mientras planeaba venir aquí. De pibe descubría que podía hacer los juegos que jugaba y ahora está ocurriendo de verdad. Si todo va bien, va a haber un juego en Playstation 4 con la participación salteña y es una meta hermosa”, manifestó.

La sensación de crear

Una vez inmerso en el mundo de los videojuegos, Gustavo explicó cuál es la labor que realiza en Disembodied y las sensaciones que le despierta el poder ser parte del proceso creativo. “Actualmente a lo que estoy dedicado es al diseño de videojuegos. Esto significa decidir qué experiencia queremos que el jugador tenga con nuestro juego. Dependiendo el público al que queremos llegar, vemos la historia, personajes, mecánicas, niveles, enemigos, cómo se progresa, etc”, señaló Alurralde.

Y añadió: “Lo que más me gusta del proceso de crear videojuegos es ver cómo evoluciona cada proyecto. Un juego puede empezar como una cosa y terminar siendo otra muy diferente y esto se transmite a cada parte del juego. Irónicamente, también es lo más difícil, porque en general los cambios, por más necesarios que sean, son difíciles de aceptar”.

La conexión con el deporte

Siendo hincha fanático de San Lorenzo y exjugador de básquet en El Tribuno, el joven salteño ha podido darse el gusto de ver diferentes espectáculos deportivos.

Desde la visita del plantel campeón de la Liga Nacional del Ciclón que jugó un amistoso con el Real Madrid, hasta el último partido de Argentina contra España, ha visto lo que pudo e incluso forma parte de la peña de San Lorenzo en Europa. Pero no se olvida de Salta.

“El nacimiento de Salta Basket y la primera campaña me tocó muy de cerca porque Sergio ‘Patón’ Arévalo es como un segundo viejo para mí. Estando acá también me tocó perderme el partido contra San Lorenzo”, concluyó.