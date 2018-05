"Tiembla toda la estantería de la historia del hombre en América"

El reconocido antropólogo y montañista salteño Christian Vitry dijo que el hallazgo de restos que pueden probar la presencia humana hace 40 mil años en la Puna pone en crisis las teorías sobre cómo se pobló el continente. El especialista adelantó que el descubrimiento generará debate.

Arqueólogos encontraron en Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, vestigios que pueden demostrar que ese sector de la Puna, que también integra a Salta, estuvo poblado hace 40 mil años. De esta manera, queda en duda la teoría de que el continente americano empezó a ser habitado por humanos hace unos 15 mil años.

"Tiembla toda la estantería de la historia de la ocupación del hombre en América porque los fechados que se manejan para el poblamiento del continente, ingresando por el estrecho de Bering, son de hace 15 mil años. Los fechados más antiguos que tenemos en la Argentina rondan los 13 o 14 mil años", señaló Vitry.

El especialista destacó que el hallazgo abrirá un debate en la comunidad científica. "No es un dato menor decir que hay un fechado de 40 mil años en el noroeste argentino, cuando lo más antiguo que tenemos en la región es de 11 o 12 mil años", afirmó.

El salto de unos 30 mil años en lo que se considera como el inicio de la historia humana en América, para Vitry "seguramente va a tener detractores", e indicó que se pedirán muchas pruebas para darlo por cierto.

En Antofagasta de la Sierra se hallaron mechones de pelo humano, además de herramientas de piedra. La antigedad de estos restos se determinó en laboratorios de Estados Unidos y se esperan nuevos estudios de datación.

"Este es un hallazgo sorprendente y lo más importante es que no está hecho sobre carbón ni sobre madera sino sobre cabello. Es un fechado directo de personas y no a través de objetos que pudieron usar esas personas. Por donde uno lo mire, es de tremenda importancia para la historia de la humanidad", manifestó el antropólogo.

Vitry es antropólogo especializado en Arqueología y profesor de Geografía y Ciencias Biológicas. Dedicó años a realizar estudios sobre adoratorios de altura de la cordillera y caminos arqueológicos.

Además, desde muy joven practica el montañismo y realizó más de cien expediciones a más de 5.000 metros de altura. También participó del hallazgo de los Niños del Llullaillaco.

En 2014 fue designado como responsable de la Unidad de Gestión Provincial del "Qhapaq Ñan", el sistema vial andino que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Vitry se refirió a las diferencias entre hallazgos arqueológicos de unos 40 mil años de antigedad que se habían realizado en Brasil y los que ahora llaman la atención de la comunidad científica internacional desde el noroeste argentino.

"Esos fechados no generaron confianza por el tipo de laboratorio, es un dato que quedó poco sólido. Entonces, la ciencia no lo toma con mayor importancia porque no están dadas todas las condiciones", explicó con respecto a los descubrimientos del país vecino.

"En este caso reciente, en cambio, hubo varios laboratorios para confirmar los fechados y además se hicieron sobre muestras humanas, entonces los datos son contundentes", agregó.

Los interrogantes que quedan abiertos

El antropólogo Christian Vitry se mostró de acuerdo con la difusión del hallazgo de restos humanos de 40 mil años en la Puna.

“Cuando están dados los datos, las corroboraciones y todo los estudios, no me parece para nada mal que se hagan públicos estos descubrimientos. Este no es un hallazgo de ayer. Los investigadores venían trabajando hace varios meses con mucha prudencia y decidieron ahora darlo a conocer”, indicó.

La investigación que llegó al descubrimiento científico del momento estuvo a cargo del arqueólogo Carlos Aschero. El sitio se denominó como Cacao. Se trata de una cueva, que también tiene pinturas rupestres y restos culturales de otros períodos, y se encuentra a 4 kilómetros del límite del departamento salteño Los Andes.

Vitry apuntó también que quedan aspectos a dilucidar sobre la llegada de los humanos al continente. La teoría más aceptada es que los primeros pobladores ingresaron en América mediante un puente que se formó entre la parte oriental de Siberia y el extremo norte de Alaska al bajar el nivel del mar en el estrecho de Bering debido a la última glaciación

“Hubo varias glaciaciones, normalmente se toma la que ocurrió hace 15 mil años, pero hace 40 o 60 mil años hubo otras. O sea que el punto que unió América con Asia estuvo en varias oportunidades, en varias glaciaciones. Es factible que hayan llegado por ahí antes de lo que se sabía. Y si no, otra de las discusiones es si pudo darse por la vía marítima, pero eso es menos probable y comprobable”, describió el especialista salteño.

Aschero explicó el jueves a El Tribuno que espera que en las próximas semanas lleguen los resultados de cuatro estudios de datación que también se hicieron en Estados Unidos.